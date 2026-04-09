ข่าวเด่นวันนี้: เปาบุ้นจิ้น, ความรักที่สั่นคลอน, ปัญหาฝุ่น, วิทยาศาสตร์, และเรื่องราวจากทั่วไทย

สรุปข่าวเด่นวันนี้: เรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น, ความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหา, ปัญหาฝุ่น PM2.5, การต่อสู้ทางความคิดในวงการฟิสิกส์, เพลงลูกทุ่ง, ละครใหม่ และสารคดีที่น่าสนใจ
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ทรงคุณธรรม ผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมในประวัติศาสตร์จีน ราชวงศ์ซ่งเป็นยุคที่ขุนนางผู้ชาญฉลาดและซื่อสัตย์สุจริตอย่าง เปาบุ้นจิ้น ได้รับการยกย่องอย่างสูง เขาเป็นแบบอย่างของความเที่ยงธรรมและความกล้าหาญในการต่อสู้กับความอยุติธรรม เรื่องราวของ เปาบุ้นจิ้น ยังคงเป็นที่เล่าขานถึงความมุ่งมั่นในการรักษากฎหมายและความยุติธรรมให้กับประชาชน ความเฉลียวฉลาดของท่านและความซื่อสัตย์ของท่านเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ
เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนแสวงหาความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคม\เมื่อความรักที่เคยสวยงามเริ่มสั่นคลอน อ้น ชายวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขกลับค่อยๆ เงียบเหงาลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ปัญหาในชีวิตส่วนตัวส่งผลกระทบต่อการทำงานของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดผู้ได้รับการทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง แต่เส้นทางนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เธอต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการจัดการกับอาการแพนิค และปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อโรงแรมในเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกระเบื้องดินเผาบ้านหัวเขา จ.สงขลา ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น\รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ระดับโลก เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใด ไอน์สไตน์ บิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมคนหนึ่ง ถึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตัวเองและคนอื่น ๆ ในที่สุด อ้น นักวาดการ์ตูน ผู้ซึ่งกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการนอนหลับ เพราะความกังวลใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานและความสัมพันธ์กับจิระ ความสัมพันธ์ที่ดำเนินมายาวนานเริ่มมีรอยร้าว เรื่องราวของเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ และเพลงลูกทุ่งยอดนิยมอีกหลายเพลง เช่น ดอกจานประหารใจ และ ขอแค่รู้ข่าว ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงทั่วประเทศ นุชนาฏ ได้รับบทบาทเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟ ปกรณ์ ที่รับบทโดยก๊อต จิรายุ ละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนยุคที่น่าติดตาม นำเสนอเรื่องราวความรักผ่านบทเพลงไพเราะ และการแสดงที่น่าประทับใจ นุชนาฏ หายตัวไปอย่างลึกลับ ปกรณ์และซินซินต้องตามหาเธออย่างเร่งด่วน หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตและครอบครัวของเธอ ออกตามหา ชานนท์ ที่หายตัวไปเพื่อนำตัวมาลงโทษ ราเชน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลไม้ไทย มีคำถามว่าผลไม้บางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รายการคนสู้โรคจะมาให้คำตอบที่ชัดเจน สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม เพื่อค้นหาคำตอบว่า “คนไทยคือใคร มาจากไหน
คาดการณ์ PM2.5 อีก 7 วัน หลายพื้นที่น่าเป็นห่วงผลการคาดการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 อีก 7 วันข้างหน้า (27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 68) พบว่า หลายพื้นที่ยังคงมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
คนไทยอยู่ในวิกฤต ผลวิจัยชี้ฝุ่น PM2.5 เพิ่มอัตราการเกิด “มะเร็งปอด” สูงขึ้นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แนะภาครัฐแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยระบบแจ้งเตือน-เฝ้าระวัง พร้อมตรวจคัดกรองโรคแก่ประชาชน จากสถิติพบผู้ป่วยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ผลวิจัยระยุ PM2.5 เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งปอด
บกปภ.ช. เปิดปฏิบัติการ 'เร่งแก้ฝุ่นพิษ' บูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดการปฏิบัติการ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กรณีไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีให้ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในไทย พุ่งทะยาน! อันดับ 1 ของโลกสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศไทย ส่งเสียงเตือนถึงความรุนแรงของมลพิษทางอากาศ โดยมีรายงานค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข ออกคำแนะนำ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน
แผนลดฝุ่น 365 วัน กรุงเทพมหานครสำนักข่าวไทยประชาสัมพันธ์เผยว่า กรุงเทพมหานครเผชิญปัญหาฝุ่น PM2.5อย่างต่อเนื่อง โดย กทม.ได้ดำเนินแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2568 หรือ “แผนลดฝุ่น 365 วัน” เพื่อลดฝุ่น PM2.5 โดยใช้มาตรการหลากหลาย ทั้ง การกำจัดต้นตอ ฝุ่น PM2.5 จากรถยนต์ และการเผาชีวมวล การป้องกันให้กับประชาชน การสร้างการมีส่วนร่วม และ ควบคุมรถเข้าพื้นที่
4 คุณสมบัติ เครื่องฟอกอากาศ ที่ PM2.5PM2.5 เป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างชัดเจน ส่งผลให้ความต้องการเครื่องฟอกอากาศเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคหลายคนขาดความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องฟอกอากาศ Electrolux แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก จึงเผย 4 คุณสมบัติสำคัญที่ช่วยดักจับ PM2.5 และอนุภาคที่เป็นอันตราย
