ข่าวเด่นประเด็นร้อน: บทสรุปข่าวสารและรายการน่าสนใจจาก Thai PBS

สรุปข่าวสารและรายการน่าสนใจจาก Thai PBS ที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ ปัญหาชีวิต เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และสุขภาพ รวมถึงบทเพลงลูกทุ่งอีสาน และละครย้อนยุค
ท่วงทำนองที่เลือนหาย เรื่องราวของ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม ผู้เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ที่มีความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ ในขณะเดียวกัน เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง เรื่องราวของ อ้น ชายวัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณว่าความสัมพันธ์กำลังมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับกลายเป็นความเงียบงัน ความเครียดที่สะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ปัญหาความสัมพันธ์และความกังวลใจเรื่องชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานถาโถมเข้ามา จนยากที่จะหาทางออก ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดผู้ถูกทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด การเดินทางของความสุขและการค้นหาตัวเองต้องผ่านอุปสรรคมากมาย รายการข่าวค่ำ นำเสนอข่าวสารที่รู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา 18.00 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส เจาะลึกถึงมายากลในภาพยนตร์ Now You See Me ว่าทำได้จริงหรือเปล่า? Thai PBS Sci & Tech ชวน แพทริค คุณ นักมายากลชาวไทย อดีตผู้ออกแบบมายากลให้กับ David Copperfield มาเปิดเผยเบื้องหลังมายากลสุดอลังการ ไม่ว่าจะเป็นฉากปาไพ่ การหยุดฝน การปล้นธนาคารข้ามโลก รวมถึงเทคนิคการสร้างภาพลวงตา พร้อมโชว์สด ๆ ในรายการ Sci & Tech Movie ความเชื่อในอดีตเกี่ยวกับวิญญาณนางตะเคียนที่สถิตอยู่และคอยคุ้มครองผู้คน รวมถึงลงโทษผู้ที่ลบหลู่ความเชื่อเหล่านี้ กลายเป็นกลไกทางสังคมที่ทำให้ผู้คนเคารพธรรมชาติ แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความเชื่อเหล่านี้ก็เปลี่ยนผัน ปัจจุบัน ผีนางตะเคียนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ความหวัง” และ “โชคลาภ” ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใดบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมอย่างไอน์สไตน์ ถึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตัวเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน ผู้เริ่มนอนไม่หลับมาหลายคืนด้วยความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไม่ก้าวหน้า และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มเงียบลงจนสัมผัสได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติกลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่แบบเดิมหรือเปล่า” เพลงลูกทุ่งอีสานที่สร้างปรากฏการณ์ สิเทน้องให้บอกแน - ต่าย อรทัย คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และเรียบเรียงโดย สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว cover โดย เวียง นฤมล เรื่องราวของเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสาน ที่แต่ก่อนเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยบทเพลงจากปลายปากกาของครูสลา ที่เข้าถึงใจคนไทย ดอกจานประหารใจ - มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม ปี 2549 cover โดย ตัส ชนะชัย ขอแค่รู้ข่าว - เอกราช สุวรรณภูมิ คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว ปี 2546 cover โดย ครูสลา คุณวุฒิ ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา - มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง ปี 2559 นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง ปกรณ์ ที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่กลับไม่เคยออมชอม บทบาทใหม่ของ ก๊อต จิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! เพียงแค่เปิดตัว ปกรณ์ ก็ทำให้แฟน ๆ กรี๊ดสนั่น พบกันในละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ ความรักเอย ... เจ้าลอยลมมาหรือไร .... มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา เพลง : เสน่หา (เพลงประกอบละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี') คำร้อง : มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียง : ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้อง : จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ▶ ชมสดออนไลน์ Website : www.thaipbs.or.th/Live Facebook : @ThaiPBS ▶ ชมอีกครั้งทาง Website : www.VIPA.me Application VIPA : https://bit.ly/3rJQ7HA นุชนาฏ ไม่มาทำงาน ซ้ำยังติดต่อไม่ได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบบุกไปที่ห้องพักของนุชนาฏ พบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และพ่อที่ตายจากไป จึงออกตามหา ชานนท์ ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ ถ้าพูดถึงผลไม้ไทยอย่าง มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ใคร ๆ ก็บอกว่าเป็นของดีมีประโยชน์ แต่มีข้อมูลในโซเชียลแชร์กันว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นเหมือนยาพิษสำหรับผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ แล้วถ้าเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตจะสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง มาหาคำตอบไปพร้อมกัน ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA นำไปสู่ข้อมูลหลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
ขยายผลลอบขนชาวเมียนมา 80 คน เตรียมส่งมาเลเซีย | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสThai PBS - สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะ พื้นที่แห่งการเรียนรู้, ข่าวสาร สาระและสถานการณ์สำคัญทั่วโลก
สีสันวาไรตี้ | 10 เม.ย. 69 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส- ลพบุรีเร่งผลิตดินสอพองรับสงกรานต์ แม้ต้นทุนพุ่ง - แห่สรงน้ำเจ้าพ่อพระกาฬ สงกรานต์ลพบุรีคึกคัก อิ่มบุญทั้ง...
'หมอชิต 2' คึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสการเดินทางกลับภูมิลำเนาวันแรก ในเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 วันนี้ (10 เม.ย. 69) คนเริ่มหนาแน่น ทา...
จราจรสายเอเชียคล่องตัว – เปิด M6 ทดลองวิ่ง | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสการจราจรบนถนนสายเอเชียเช้าวันนี้ (10 เม.ย. 69) พบว่าปริมาณรถบนเส้นทางขาออก มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือเพิ่มขึ้นตั้ง...
ฝุ่นพิษ-น้ำกกปนเปื้อนสารพิษ กระทบสงกรานต์เชียงราย | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสฟังเสียงสะท้อนชาวบ้าน จ. เชียงราย ที่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากปัญหาสารพิษในแม่น้ำกก และฝุ่นพิษ ส่งผลกระทบต่อภ...
นักวิชาการเสนอแผน Quick Win แก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสนักวิชาการเสนอแผน Quick Win แก้ปัญหาพลังงานเพื่อเรียกความเชื่อมั่น และลดผลกระทบให้ประชาชน ขณะที่ ภาคขนส่งฯ ...
