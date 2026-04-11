ข่าวเด่นประจำสัปดาห์: เปาบุ้นจิ้น, ความรัก, การวิ่ง, อาหาร, วิทยาศาสตร์, ดนตรี, ละคร

สรุปข่าวสารเด่นประจำสัปดาห์ ทั้งเรื่องราวความยุติธรรม, ความรักที่สั่นคลอน, เส้นทางการวิ่งที่ท้าทาย, อาหารที่สร้างสรรค์, การต่อสู้ทางวิทยาศาสตร์, บทเพลงลูกทุ่ง และละครย้อนยุค
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความยุติธรรม ได้รับการยกย่องว่าเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มีความเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง จนชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วสารทิศ เรื่องราว ความรัก ที่ยาวนานของ อ้น วัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มมีสัญญาณบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม กลับกลายเป็นความเงียบเหงา ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มเผชิญกับอาการนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาความสุข
ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง แต่เส้นทางสู่ความสุขนั้นกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด การวิ่งในครั้งนี้จะเริ่มต้น ณ จุดเช็คอินยอดนิยมของเมืองระนอง นั่นคือ สกายวอล์คบนเขานิเวศน์ วิ่งผ่านเมืองระนองที่มีเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุค ชวนให้นึกถึงเมืองที่มีความสงบเรียบง่ายและผ่อนคลาย วิ่งร่วมกับนักวิ่งท้องถิ่นที่จะพาไปสิ้นสุดการวิ่งที่บ่อน้ำแร่รักษะวาริน พร้อมแล้วก็ออกวิ่งไปด้วยกันเลย ปลาแป้งแดงถูกยกระดับจากปลาเล็กที่ถูกมองข้าม สู่ปลากะพงสามน้ำที่มีเนื้อแน่น โดยผ่านกระบวนการหมักร่วมกับวิทยาศาสตร์ระหว่าง อังคัก ที่ให้สีแดงตามธรรมชาติ และ ลูกแป้งข้าวหมาก ที่ช่วยสร้างกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง เปลี่ยนรสชาติคาวให้กลายเป็นรสเปรี้ยวกลมกล่อม ซิตคอมภาษาอังกฤษอารมณ์ดีนำเสนอเรื่องราววุ่น ๆ ของ อาเล็ก ที่มีปัญหาในการออกเสียงคำว่า Zoo และ Sue ซึ่งออกเสียงเหมือนกัน หมอจึงงัดเอาแผ่นคำศัพท์มาสอนให้ทำเสียงสั่นเหมือน (Z) และพ่นลมเหมือนงู (S) ความโกลาหลจึงเกิดขึ้น ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างเหล่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใดบิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์ จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มนอนไม่หลับมาหลายคืนด้วยความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มห่างเหินจนสัมผัสได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนธรรมดา กลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องตั้งคำถามว่า "เรายังรักกันอยู่…เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า" เพลงลูกทุ่งอีสาน "สิเทน้องให้บอกแน" ขับร้องโดย เวียง นฤมล คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว เพลงนี้เป็นเพลงที่เดิมทีฟังกันเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยฝีมือการประพันธ์ของครูสลาที่เข้าถึงใจคนไทย เพลงนี้จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพลง "ดอกจานประหารใจ" ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูน คำร้อง/ทำนอง โดย สลา คุณวุฒิ เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงดังจากปลายปากกาของครูสลา เพลง "ขอแค่รู้ข่าว" ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ คำร้อง/ทำนอง โดย สลา คุณวุฒิ และเพลง "ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา" ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนอง โดย สลา คุณวุฒิ นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟ ปกรณ์ ที่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่กลับไม่เคยผ่อนปรน #ก๊อตจิรายุ มารับบทบาทใหม่ และร่วมงานกับไทยพีบีเอสเป็นครั้งแรก! เพียงแค่เปิดตัว "ปกรณ์" ก็ได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม เตรียมพบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ "ความรักเอย…เจ้าลอยลมมาหรือไร…มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา" เพลงประกอบละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี คำร้องโดย มนัส ปิติสานต์ ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก ในวันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 นุชนาฏ ไม่มาทำงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบบุกไปที่ห้องพักของนุชนาฏ พบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และพ่อที่เสียชีวิตไป จึงออกตามหา ชานนท์ ผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อนำตัวมาลงโทษในความผิดที่เขาได้กระทำ ถ้าพูดถึงผลไม้ไทยอย่าง มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ใคร ๆ ก็บอกว่าเป็นของดีมีประโยชน์ แต่กลับมีข้อมูลที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียว่า ผลไม้แสนอร่อยเหล่านี้ อาจเป็นเหมือนยาพิษที่ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ และหากเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง มาร่วมตรวจสอบคำตอบให้ชัดเจนไปพร้อมกัน ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak รายการสารคดี "เธอ เขา เรา ใคร" ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่ข้อมูลหลักฐานใหม่ในการตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
เปาบุ้นจิ้น ความรัก การวิ่ง อาหาร วิทยาศาสตร์