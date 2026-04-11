ข่าวเด่นวันนี้: เปาบุ้นจิ้น, ความรัก, มายากล, วิทยาศาสตร์, ละครใหม่ และประเด็นสุขภาพ

สรุปข่าวสารที่น่าสนใจประจำวัน: เรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น, ปัญหาความสัมพันธ์, มายากลสุดอัศจรรย์, การสำรวจฟิสิกส์ควอนตัม, ละครใหม่ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ทรงคุณธรรม ผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมในประวัติศาสตร์จีน ราชวงศ์ซ่งเป็นยุคที่ เปาบุ้นจิ้น ได้รับการยกย่องอย่างสูง เขาเป็นขุนนางที่มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแรงกล้า และยึดมั่นในหลักการอย่างแน่วแน่ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ชื่อเสียงของเขากระฉ่อนไปทั่วแผ่นดิน เป็นที่เล่าขานถึงความกล้าหาญในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง ความสามารถในการตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม และการช่วยเหลือผู้ยากไร้\เมื่อ ความรัก ที่เคยสวยงามเริ่มสั่นคลอน อ้น ชายวัย 54 ปี
และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเริ่มเงียบลง ความเครียดที่สะสมมานานทำให้อ้นต้องเผชิญกับโรคนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดผู้ได้รับการทาบทามให้มาสอนวิชาความสุข ซึ่งมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองและเข้าใจความรู้สึกของตนเองอย่างลึกซึ้ง แต่เส้นทางแห่งความสุขกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คิด สารคดีสั้นเรื่อง Red Ocean นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาจำนวนสัตวแพทย์ทางทะเลในประเทศไทยที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยหรือความตาย ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไร และมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร รายการข่าวค่ำนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและทันต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา 18.00 - 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส\มายากลที่เห็นในภาพยนตร์เรื่อง Now You See Me เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตา? Thai PBS Sci & Tech เชิญ แพทริค คุณ นักมายากลชาวไทย อดีตผู้ออกแบบมายากลให้กับ เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ มาเปิดเผยความลับเบื้องหลังมายากลทุกฉากดัง ทั้งการปาไพ่ การหยุดฝน และการปล้นธนาคารข้ามโลก นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตเทคนิคการสร้างภาพลวงตาแบบสดๆ ในรายการ ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eureka ท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใด ไอน์สไตน์ ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดควอนตัม จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูนที่ต้องเผชิญกับโรคนอนไม่หลับจากความกังวลใจทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้าและความสัมพันธ์กับจิระที่เริ่มห่างเหิน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติกลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องหวนกลับมาตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า” สิเทน้องให้บอกแน - ต่าย อรทัย เพลงลูกทุ่งอีสานที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังทั่วประเทศ ด้วยเนื้อหาที่กินใจและทำนองที่ไพเราะ ดอกจานประหารใจ - มนต์แคน แก่นคูน เพลงลูกทุ่งที่สร้างความฮึกเหิมและสะท้อนถึงความรักที่ไม่สมหวัง ขอแค่รู้ข่าว - เอกราช สุวรรณภูมิ เพลงลูกทุ่งที่แสดงถึงความห่วงใยและความคิดถึง ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา - มนต์แคน แก่นคูน เพลงลูกทุ่งที่สื่อถึงความรักที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง นุชนาฏ ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟชาวไทยผู้เคร่งครัดในเรื่องการทำงาน บทบาทใหม่ของ ก๊อต จิรายุ และการทำงานร่วมกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! ละครเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี เตรียมพบกับความรักในอดีต เพลง : เสน่หา (เพลงประกอบละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี') ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละครได้ในวันที่ 1 – 2 มกราคม เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง ThaiPBS ช่องหมายเลข 3\นุชนาฏหายตัวไปอย่างลึกลับและไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบไปที่ห้องพักของนุชนาฏ และพบว่าเธอนอนหมดสติอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและการจากไปของพ่อ จึงออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาได้ก่อไว้ ผลไม้ไทยอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว เป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ แต่กลับมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่ระบุว่าผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง รายการคนสู้โรคมีคำตอบให้ สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
