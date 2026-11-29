ข่าวเศร้า ภูมิ จิราธิวัฒน์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 27 พ.ย. 69
ครอบครัวจิราธิวัฒน์ และกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ภูมิ จิราธิวัฒน์ ทายาทรุ่น 4 ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 พร้อมกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ
วงการธุรกิจและสังคมไทยต่างร่วมกันแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ นาย ภูมิ จิราธิวัฒน์ ทายาทหนุ่มจากรุ่นที่ 4 ของ ตระกูลจิราธิวัฒน์ ผู้สร้างชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจและเป็นที่เคารพของบุคคลรอบข้าง โดยเหตุสลดใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ นาย ภูมิ จิราธิวัฒน์ ประสบอุบัติเหตุ致死เมื่อช่วงคืนของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ครอบครัวอย่างหนัก พร้อมทั้งสร้างความไม่คาดฝันให้แก่คนใกล้ชิดและผู้ที่รู้จักกับ นาย ภูมิ จิราธิวัฒน์ เป็นอย่างยิ่ง
ประวัติการศึกษาและเส้นทางอาชีพระดับสากล
สำหรับประวัติการศึกษาของ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ นั้นถือเป็นคนที่มีความโดดเด่นมาก โดยท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทัฟส์ (Tufts University) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และต่อมาท่านยังได้ศึกษาต่อจนได้รับปริญญาโทในระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก UCLA Anderson School of Management ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการศึกษาเหล่านี้ทำให้ท่านมีพื้นฐานความรู้ที่แน่นแฟ้นและพร้อมสำหรับการบริหารธุรกิจAlso readเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุด 27 พ.ย. 69 โอนวันนี้ กทม.และ 13 จว.รับเงินกว่า 181 ล้าน
หลังจากสำเร็จการศึกษา นายภูมิ จิราธิวัฒน์ ได้เข้ามาช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวในเครือของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านเคยสั่งสมประสบการณ์การทำงานในระดับสากลมาแล้วอย่างโชกโชน โดยท่านดำรงตำแหน่งระดับสูงในนามของ Vice President (VP) ที่ L Catterton ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่นับเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัท LVMH ที่รู้จักกันในอาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลกทั่วโลก และในบทบาทนี้ ท่านรับผิดชอบดูแลและบริหารกองทุน Consumer Private Equity ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเสียชีวิตและปฏิกิริยาจากวงการธุรกิจ
ข่าวการเสียชีวิตของ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ สร้างความตกใจและเสียใจอย่างกว้างขวางในวงกว้าง เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถสูงในการบริหารจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ การสูญเสียบุคคลที่มีศักยภาพเช่นนี้ไม่ใช่เพียงการสูญเสียต่อครอบครัวตระกูลจิราธิวัฒน์ เท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อวงการธุรกิจไทยและเวทีโลกอีกด้วย ผู้คนจำนวนมากต่างกล่าวขานถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของท่านในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือต่างรู้สึกไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ เช่นกัน โดยทุกท่านได้ร่วมกันส่งแรงใจและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายใยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและบทบาทสำคัญที่ท่านมีส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจของครอบครัวและองค์กรขนาดใหญ่ให้ก้าวหน้าต่อไป
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ
สำหรับพิธีการทางศาสนาและงานศพ ทางครอบครัวได้ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ได้กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพและงานฌาปนกิจศพของ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ ขึ้น ณ ศาลากวีนิรมิต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลากลางน้ำ ภายในวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร สถานที่แห่งนี้ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร
การเลือกสถานที่บำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาสนั้น สะท้อนถึงความศรัทธาและความประณีตในการจัดการพิธีกรรมตามแบบธรรมเนียมไทย โดยครอบครัวและผู้ที่ทราบข่าวต่างให้ความสนใจและมุ่งหมายที่จะมาร่วมวางพวงหรีดและแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายต่อ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้จากไปอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ รายละเอียดปลีกย่อยและขั้นตอนในการเข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลหรือการส่งดวงวิญญาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งเพิ่มเติมผ่านช่องทางทางการของครอบครัวและกลุ่มเซ็นทรัลต่อไป ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้าร่วมพิธีจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการให้เกียรติและแสดงความอาลัยต่อ นายภูมิ จิราธิวัฒน์ ในครั้งสุดท้าย
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