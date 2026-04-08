ข่าวเด่นวันนี้: ความสัมพันธ์, ความสุข, วิทยาศาสตร์, ละคร, และสุขภาพ

สรุปข่าวสารหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องความสัมพันธ์, ความสุข, การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์, ละครใหม่ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ
บทบาทของปากีสถานในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านมีความสำคัญอย่างไร? เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มีความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราวเริ่มต้นจากปัญหา ความสัมพันธ์ ที่ยาวนานของอ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี เริ่มต้นตั้งคำถามถึงอนาคตของ ความสัมพันธ์ จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับกลายเป็นความเงียบ ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด
ได้รับการทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ที่มีเป้าหมายให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง แต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด รายการยกพลคนน้ำพริก ปี 2 เปิดตัวคอมเมนเตเตอร์ทั้ง 5 คนอย่างยิ่งใหญ่ ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eureka ท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมอย่างไอน์สไตน์ จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนเนื่องจากความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่เริ่มห่างเหิน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติกลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมหรือเปล่า” เพลงสิเทน้องให้บอกแน - ต่าย อรทัย คำร้องโดย สลา คุณวุฒิ ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว เรียบเรียงโดย สลา คุณวุฒิ cover โดย เวียง นฤมล เป็นเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสาน ที่เคยเป็นเพลงเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยปลายปากกาของครูสลา ที่เข้าถึงหัวใจคนไทย เพลงดอกจานประหารใจ - มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สารคาม พ.ศ.2549 cover โดย ตัส ชนะชัย และเพลงขอแค่รู้ข่าว - เอกราช สุวรรณภูมิ คำร้อง/ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว พ.ศ. 2546 cover โดย ครูสลา คุณวุฒิ รวมถึงเพลงให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา - มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง พ.ศ.2559 นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง ปกรณ์ ซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันแต่กลับไม่เคยประนีประนอม บทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! เพียงแค่เปิดตัว 'ปกรณ์' ก็สร้างความฮือฮา แฟน ๆ เตรียมกรี๊ดกันได้เลย พบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ ความรักเอย ... เจ้าลอยลมมาหรือไร .... มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา เพลง : เสน่หา (เพลงประกอบละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี') คำร้อง : มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียง : ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้อง : จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 สามารถรับชมสดออนไลน์ได้ทาง Website : www.thaipbs.or.th/Live Facebook : @ThaiPBS และรับชมย้อนหลังได้ทาง Website : www.VIPA.me Application VIPA : https://bit.ly/3rJQ7HA นุชนาฏ ไม่มาทำงาน แถมยังติดต่อไม่ได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบบุกไปที่ห้องพักของนุชนาฏ พบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิวต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และพ่อที่เสียชีวิตไป จึงออกตามหา ชานนท์ ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ ถ้าพูดถึงผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ใคร ๆ ก็บอกว่าเป็นของดีมีประโยชน์ แต่มีข้อมูลในโซเชียลแชร์กันว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นเหมือนยาพิษสำหรับผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่? และถ้าเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง? มาหาคำตอบให้ชัดเจนไปพร้อมกัน ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวของคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่ข้อมูลหลักฐานใหม่เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
