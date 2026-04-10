ข่าวเด่นวันนี้: อภิปรายเดือด, เรื่องรัก, พะยูนคืนถิ่น, ฟิสิกส์ควอนตัม, เพลงลูกทุ่ง, ละครใหม่ และข้อเท็จจริงเรื่องผลไม้กับโรคไต

ในการแถลงนโยบายเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ได้กล่าวอภิปรายอย่างดุเดือด โดยเปิดโปงเครือข่ายญาติของรัฐมนตรีที่ฉ้อโกงโครงการของรัฐมูลค่าหลายพันล้านบาท เธอชี้ให้เห็นถึงข้อพิรุธในการประมูลราคาที่คู่เทียบเสนอราคาห่างกันไม่ถึง 1% นอกจากนี้ นางสาวรักชนกยังได้ท้าทายนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดเฉกเช่น เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม
ซึ่งเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่งที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราวความรักของ อ้น วัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มต้นส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยน จากช่วงเวลาแห่งความสุขและเสียงหัวเราะ กลายเป็นความเงียบเหงาที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มมีปัญหาในการนอนหลับ 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัดที่ได้รับเชิญให้มาเป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' ซึ่งมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด พบกับมุมมองที่เปลี่ยนไปของเพลงรักเมื่อ 'ปั๊บ โปเตโต้' ได้ก้าวสู่บทบาทความเป็นพ่อ และเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 'ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล' จากวิกฤตการเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลที่ส่งผลกระทบต่อพะยูน ทำให้พะยูนต้องย้ายถิ่นฐาน วันนี้ข่าวดีเริ่มปรากฏ เมื่อพบเห็นพะยูนกลับมาอวดโฉมมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการร่วมมือกันฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างจริงจัง จนนำไปสู่การจัดตั้งเขตจัดการทางทะเลโดยชุมชน ที่ให้คนในพื้นที่ได้ร่วมกันกำหนดกติกาเพื่อปกป้อง 'พื้นที่หน้าบ้าน' ของตนเองอย่างยั่งยืน ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเหล่ายักษ์ใหญ่ในวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น ในที่สุด อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มประสบปัญหาการนอนไม่หลับมาหลายคืนด้วยความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไม่ก้าวหน้าและความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มห่างเหินจนสัมผัสได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ กลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด และทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องเริ่มตั้งคำถามว่า "เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า" เพลงลูกทุ่งอีสาน "สิเทน้องให้บอกแน" คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สลา คุณวุฒิ และ cover โดย เวียง นฤมล เป็นตัวแทนของเรื่องราวเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จากเดิมที่เป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยบทเพลงจากปลายปากกาของครูสลาที่เข้าถึงจิตใจคนไทย "ดอกจานประหารใจ" คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สารคาม (พ.ศ. 2549) cover โดย ตัส ชนะชัย และ "ขอแค่รู้ข่าว" คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว (พ.ศ. 2546) cover โดย ครูสลา คุณวุฒิ รวมถึง "ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา" คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง (พ.ศ. 2559) ล้วนเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง นุชนาฏ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟผู้มีความสามารถอย่าง ปกรณ์ ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันแต่กลับไม่เคยประนีประนอม พบกับบทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการทำงานร่วมกันกับไทยพีบีเอสเป็นครั้งแรก! เพียงแค่เปิดตัว 'ปกรณ์' ก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก เตรียมพบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนยุคที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความผูกพัน เพลง : เสน่หา (เพลงประกอบละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี') คำร้อง : มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียง : ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้อง : จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 เมื่อนุชนาฏไม่มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบรุดไปที่ห้องพักของนุชนาฏ พบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และเพื่อแก้แค้นให้พ่อที่เสียชีวิต จึงออกตามหา ชานนท์ ผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับเพื่อนำตัวมารับผิดในสิ่งที่เขาได้กระทำ ถ้าพูดถึงผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ทุกคนต่างก็บอกว่าเป็นของดีมีประโยชน์ แต่กลับมีข้อมูลที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และอาจถึงแก่ชีวิตได้ เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ และถ้าเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตจะสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง มาร่วมหาคำตอบที่ชัดเจนไปพร้อมกัน สารคดีค้นหาเรื่องราวคนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่ข้อมูลความรู้และหลักฐานใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
