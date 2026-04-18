ข่าวหลากหลาย: จากโลกวิทยาศาสตร์ สู่ชีวิตรัก ความสุข และวัฒนธรรมไทย

รวมข่าวสารหลากหลาย ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจความสัมพันธ์ในชีวิตรัก วิชาความสุข และเรื่องราววัฒนธรรมไทย ผ่านรายการโทรทัศน์และบทเพลง
โลกแห่งความรู้และเรื่องราวอันน่าสนใจกำลังจะเปิดม่านต้อนรับทุกท่าน! ในมิติของ วิทยาศาสตร์ เราจะดำดิ่งสู่ห้องเรียนแห่งเม็ดเลือดแดง ที่เหล่าเม็ดเลือดรุ่นเยาว์จะได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ ผู้ซึ่งเคยเดินทางไปทั่วร่างกายมนุษย์ เพื่อทำความรู้จักกับอวัยวะต่างๆ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจสำคัญของตนเอง การเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ป่วนฮา และสาระความรู้ที่อัดแน่น เตรียมพร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด! ในอีกด้านหนึ่ง
เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของความยุติธรรม ผ่านเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ทรงคุณธรรมแห่งราชวงศ์ซ่ง ด้วยความเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์สุจริตที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดิน การสืบสวนคดีต่างๆ ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและความซับซ้อน จะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการแห่งความถูกต้อง และการยึดมั่นในคุณธรรมที่ยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อชีวิตดำเนินมาถึงจุดหนึ่ง ความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นก็อาจต้องเผชิญกับความท้าทาย เรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับคำถามที่ยากจะหาคำตอบ ความเงียบที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ และความเครียดที่สะสมกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเขา การนอนไม่หลับของอ้น คือสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังสั่นคลอน และถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องหันหน้าเข้าหากัน เพื่อค้นหาคำตอบว่าความรักยังคงมีอยู่จริงหรือไม่ ในวงการแห่งการพัฒนาตนเอง เราจะได้พบกับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ได้รับเชิญให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชา 'ความสุข' โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ทว่า การเดินทางสู่ความสุขนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ เพื่อค้นพบหนทางสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขอย่างแท้จริง วงการฟิสิกส์ควอนตัมกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้ง ผ่านรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ที่จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บิดาแห่งควอนตัม ที่ต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ การค้นหาความจริงอันซับซ้อนของจักรวาล ผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผู้ชม เรื่องราวของนักวาดการ์ตูนอ้น ผู้กำลังเผชิญกับภาวะนอนไม่หลับจากความกังวลที่อธิบายไม่ได้ ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไร้ความคืบหน้า และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่เริ่มเงียบงันจนสัมผัสได้ คืนที่เสียงเงียบดังที่สุด กลับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญ: 'เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า?' เสียงเพลงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ยังคงตราตรึงใจผู้คนเสมอ เพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' โดย ต่าย อรทัย ซึ่งถูกนำมาร้องใหม่โดย เวียง นฤมล ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่เข้าถึงใจคนไทย สามารถสร้างปรากฏการณ์ความนิยมได้อย่างไร นอกจากนี้ เพลง 'ดอกจานประหารใจ' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ที่ขับร้องใหม่โดย ตัส ชนะชัย, 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย เอกราช สุวรรณภูมิ ในเวอร์ชันของ ครูสลา คุณวุฒิ เอง และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ที่เรียบเรียงโดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง ล้วนเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังของบทเพลงที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ในแวดวงละคร โลกแห่งรสชาติและกลิ่นอายประวัติศาสตร์กำลังจะบรรจบกัน เมื่อนุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารของโรงแรมหรู และต้องร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง ปกรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่จะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากันในทุกวัน นอกจากนี้ การปรากฏตัวของ 'ปกรณ์' ที่หล่อเหลา ทำให้แฟนๆ เตรียมกรี๊ดให้กับบทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรกในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่เรื่องราวความรักอันลึกซึ้ง และเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ที่จะเพิ่มอรรถรสให้กับละครที่ออกอากาศตอนแรกวันที่ 1-2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นั้น เมื่อนุชนาฏไม่มาทำงานและติดต่อไม่ได้ ปกรณ์และซินซินต้องรีบเดินทางไปที่ห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง ปัญหาความไม่ลงรอยกันและความไม่ไว้วางใจ กำลังจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในอีกฟากหนึ่ง หลิว มุ่งมั่นที่จะทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และการจากไปของพ่อ เธอออกตามหา ชานนท์ ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อจะเอาผิด ราเชน ในความผิดที่เขาก่อไว้ เป็นการเปิดโปงเบื้องหลังความจริงที่ซ่อนเร้น ในด้านของสุขภาพ การบริโภคผลไม้ไทยอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ที่มักถูกมองว่าเป็นของดีมีประโยชน์ กำลังถูกตั้งคำถามจากข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และอาจถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิต รายการคนสู้โรค จะมาช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้คำแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย ปิดท้ายด้วยสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่จะพาเราออกเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อสำรวจประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA ของคนไทย เพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีที่จะสรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับรากเหง้าและตัวตนของความเป็นไท
