ข่าวเด่นวันนี้: ความรัก ความสุข และความจริงในชีวิต

สรุปข่าวเด่นประจำวัน: ปัญหาความสัมพันธ์ ความขัดแย้งทางความคิดในวงการวิทยาศาสตร์ เพลงฮิตติดชาร์ต ละครใหม่ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ยืนหยัดในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราวเริ่มต้นจากชีวิตคู่ของ อ้น ชายวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและ ความสุข กลับค่อยๆ เงียบเหงาลง ความเครียดที่สะสมทำให้ อ้น เริ่มมีปัญหาในการนอนหลับ ไม่สามารถข่มตาหลับได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตคู่\ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด
ได้รับเชิญให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชา 'ความสุข' ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง แต่การเดินทางบนเส้นทางแห่งความสุขนั้นกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด อีกด้านหนึ่ง ไอน์สไตน์ มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเหล่ายักษ์ใหญ่ในวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใดบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมอย่างไอน์สไตน์จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มประสบปัญหาการนอนไม่หลับมาหลายคืนด้วยความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้าและความสัมพันธ์กับ จิระ ที่เริ่มห่างเหิน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษกลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด จนทำให้อ้นและจิระต้องหันหน้ามาตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า”\ในขณะเดียวกัน วงการเพลงก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย เพลงลูกทุ่งอีสานที่เคยเป็นที่รู้จักในกลุ่มเล็กๆ กลับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยบทเพลงจากปลายปากกาของครูสลาที่เข้าถึงหัวใจคนไทย เพลงดังมากมาย อาทิ สิเทน้องให้บอกแน, ดอกจานประหารใจ, ขอแค่รู้ข่าว และ ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ล้วนเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจากนี้ นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟ ปกรณ์ ที่เป็นคนไทยเช่นกัน แต่กลับมีความเข้มงวดอย่างมาก ก๊อต จิรายุ กับบทบาทใหม่ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก กับบทบาท ‘ปกรณ์’ ที่แค่เปิดตัวก็ได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ เตรียมพบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ เพลงประกอบละคร ‘เสน่หา’ ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง เตรียมติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของ นุชนาฏ ที่หายตัวไป ทำให้ ปกรณ์ และ ซินซิน ต้องรีบไปตามหา และพบว่าเธอนอนสลบอยู่ ส่วน หลิว ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตและพ่อของเขา จึงออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชนในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป สุดท้าย ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับผลไม้ไทยยอดนิยม เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รายการคนสู้โรคได้ไขข้อสงสัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
