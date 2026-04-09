ข่าวเด่นวันนี้: ความรัก, ความสุข, สงคราม, วิทยาศาสตร์, ดนตรี และสุขภาพ

สรุปข่าวเด่นประจำวัน: เรื่องราวความรักที่สั่นคลอน, ความสุขในมุมมองใหม่, สถานการณ์สงครามที่ตึงเครียด, การสำรวจฟิสิกส์ควอนตัม, บทเพลงลูกทุ่งยอดนิยม, และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ยืนหยัดในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตจนเลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราว ความรัก ของ อ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มต้นส่งสัญญาณถึงจุดที่อาจจะสิ้นสุดลง จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะเบิกบาน กลับค่อยๆเงียบหาย ความเครียดที่สะสมทับถม ทำให้อ้นเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนวิชา 'ความสุข'
ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด สถานการณ์ความรุนแรงทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่าน บรรลุข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ อิสราเอลกลับเดินหน้าโจมตีเลบานอน อ้างว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการหยุดยิง ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 คนในวันเดียว ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ อาการแพนิค รับมืออย่างไร? ปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเรื่องราวของกระเบื้องดินเผาบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างสุดยอดนักฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมอย่างไอน์สไตน์ จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน ผู้เริ่มมีอาการนอนไม่หลับมาหลายคืนจากความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มเงียบเหงาจับต้องได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติ กลับกลายเป็นคืนที่เงียบสงัดที่สุด และทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องเริ่มตั้งคำถามว่า "เรายังรักกันอยู่…เหมือนเดิมหรือเปล่า" เพลงลูกทุ่งอีสาน สิเทน้องให้บอกแน ขับร้องโดย เวียง นฤมล คำร้องและทำนองโดย ครูสลา คุณวุฒิ เพลงนี้จากเดิมเป็นเพลงที่ฟังกันเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยปลายปากกาของครูสลาที่เข้าถึงจิตใจคนไทย ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพลงลูกทุ่งอีกบทเพลง ดอกจานประหารใจ ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนองโดย ครูสลา คุณวุฒิ และเพลง ขอแค่รู้ข่าว ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ คำร้อง/ทำนองโดย ครูสลา คุณวุฒิ และเพลง ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนองโดย ครูสลา คุณวุฒิ นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เธอได้ร่วมงานกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ปกรณ์ ที่เป็นคนไทยเหมือนกัน แต่กลับไม่เคยอ่อนข้อให้ บทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! เพียงแค่เปิดตัว 'ปกรณ์' ก็หล่อเหลาบาดใจ แฟนๆ เตรียมกรี๊ดได้เลย พบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ ความรักเอย...เจ้าลอยลมมาหรือไร...มาดลจิต มาดลใจเสน่หา เพลง: เสน่หา (เพลงประกอบละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี') ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง นุชนาฏ ไม่มาทำงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบบุกไปที่ห้องพักของนุชนาฏ พบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และพ่อที่จากไป จึงออกตามหา ชานนท์ ผู้หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ หากพูดถึงผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ใครๆ ก็บอกว่าเป็นของดีมีประโยชน์ แต่มีข้อมูลแชร์กันในโซเชียลว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นเหมือนยาพิษสำหรับผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่? และถ้าเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง? มาหาคำตอบที่ชัดเจนไปพร้อมๆ กัน สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดีค้นหาเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่ข้อมูลความรู้และหลักฐานใหม่ๆ เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดี เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
