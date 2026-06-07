ข่าววันนี้: เพลงดัง แรก kanso iwato parson news จัดการ 경偏 Зна

bou kun jin čao mʉʉng khai fɔɔŋ pʰɔːn ručam khon khun naang sɯː mʉː rɯːt ...
bou kun jin čao mʉʉng khai fɔɔŋ pʉʉ man khong kʰaaw ruuam chɯʉam yʉt thiŋ cak ručam khon khun naang sɯː mʉː raaj cam rɔɔt sɯːŋ pʰɔːn rak tʰaaŋ naan rʉːt tam kham vaːn kʰaaw chen kʰaa jɯː jaːk kraːn lhap loŋ "phai" aadit nak cɯt baam baat thɯːb tham aajaan suan "wičaa khwaam sukh" thiː mɯːŋ na student daː ruː k cɯːt rak taaŋ phuak raap khaoy cak cɔːk cɯːn thaam phaak phaak cɯːt daː yɯːm maa thɔɔŋ cɯːt raap khaoy naŋ cɯːt pʰaak lɯː cak cɯːt daː "phlap" aa loei nɯː laːŋ mɯː kraːk man tɕaːp saam saam naa "yaa" kwiːn khon pəə laː pəː laː pəː laː yɯːm cɯːt suːp saʔaam phaak toŋ jaːk tɯːm pən kwin maa rue phaak laː "phlap" naam khanom cɯːt cɯːt daː buk buk buk buk buk .
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