ข่าวเด่นวันนี้: ชีวิตคู่, วิกฤตน้ำมัน, วิทยาศาสตร์, เพลงลูกทุ่ง, อาหาร, ละคร, และสุขภาพ

สรุปข่าวเด่นประจำวัน: ปัญหาชีวิตคู่, มุมมองการค้าขายในยุคน้ำมันแพง, การต่อสู้ทางความคิดในวงการฟิสิกส์, เพลงลูกทุ่ง, เรื่องราวในวงการอาหาร, ละครย้อนยุค, และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ยืนหยัดในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดิน\เมื่อความรักที่เคยหวานชื่นเริ่มสั่นคลอน คืนนี้จึงยากเกินจะข่มตานอน เรื่องราวของ อ้น ชายวัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณว่า ความสัมพันธ์ กำลังมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะเบิกบาน กลับค่อย ๆ เงียบหายไป ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด
ผู้ถูกทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด เท่งและตุ๊กกี้ สะท้อนภาพชีวิตของคนค้าขายในยุคน้ำมันแพง กุ๊บกิ๊บและบี้ แบ่งปันมุมมองในการเลี้ยงดูบุตรหลานของพวกเขา รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ในตอนนี้ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใด ไอน์สไตน์ บิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัม จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตัวเองและผู้อื่น\อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มประสบปัญหาการนอนไม่หลับมาหลายคืนติดต่อกัน เพราะความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่ก้าวหน้าดังหวัง และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มแผ่วลงจนสัมผัสได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ กลับกลายเป็นคืนที่เงียบสงัดที่สุด และทำให้อ้นกับจิระต้องหันหน้ามาตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า” เพลงลูกทุ่งอีสาน “สิเทน้องให้บอกแน” ขับร้องโดย เวียง นฤมล คำร้องและทำนองโดย ครูสลา คุณวุฒิ เพลงที่เคยเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่ม กลับได้รับความนิยมในวงกว้างด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงใจผู้คน เพลง “ดอกจานประหารใจ” ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ เพลง “ขอแค่รู้ข่าว” ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ และเพลง “ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา” ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ ล้วนเป็นผลงานจากปลายปากกาของ ครูสลา คุณวุฒิ นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เธอได้ร่วมงานกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เก่งกาจ แต่กลับไม่เคยอ่อนโยนกับเธอเลย บทบาทใหม่ของ ก๊อต จิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! เตรียมพบกับละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวความรักในประวัติศาสตร์ เพลงประกอบละคร “เสน่หา” ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละครได้ในวันที่ 1 – 2 มกราคม เวลา 20.15 - 21.10 น. ทางช่อง ThaiPBS\นุชนาฏ ไม่มาทำงาน และไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบไปที่ห้องพักของเธอ พบว่าเธอนอนหมดสติอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และเพื่อล้างแค้นแทนพ่อที่เสียชีวิต จึงออกตามหา ชานนท์ ที่หายตัวไปอย่างปริศนา เพื่อเอาผิดราเชนในสิ่งที่เขาได้กระทำ หากพูดถึงผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว หลายคนคงบอกว่าเป็นของดีมีประโยชน์ แต่กลับมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียเผยแพร่ว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง มาหาคำตอบในรายการคนสู้โรค ชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทยพีบีเอส สารคดีเธอ เขา เรา ใคร เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา จนถึงระดับพันธุกรรม เพื่อค้นหาคำตอบว่า “คนไทยคือใคร มาจากไหน” ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
