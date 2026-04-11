ข่าวเด่นประจำสัปดาห์: เปาบุ้นจิ้น, ความรัก, มายากล, วิทยาศาสตร์, ละครใหม่ และประเด็นสุขภาพ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ทั้งเรื่องราวความยุติธรรม ความสัมพันธ์ ปัญหาทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะบันเทิง และสุขภาพ รวมถึงการเปิดตัวละครใหม่
เปาบุ้นจิ้น ผู้พิพากษาแห่งไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญในการผดุงความยุติธรรม ทำให้ชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราว ความรัก ที่ยาวนานระหว่าง อ้น ชายวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มต้นสั่นคลอน สัญญาณของความสัมพันธ์ที่เคยสดใสกลับเริ่มมืดมนลง เสียงหัวเราะที่เคยมีหายไป ความเครียดสะสมทำให้อ้นต้องเผชิญกับโรคนอนไม่หลับ เรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง แม้จะตั้งใจดี แต่เส้นทางนี้กลับไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด สารคดีสั้นเรื่อง Red Ocean นำเสนอภาพรวมของปัญหาที่น่ากังวล เกี่ยวกับจำนวนสัตวแพทย์ทางทะเลในประเทศไทยที่มีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไร และจะมีทางออกอย่างไร รายการข่าวค่ำนำเสนอข่าวสารที่สำคัญอย่างรอบด้านและทันต่อสถานการณ์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ถึง 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส มายากลที่เห็นในภาพยนตร์ Now You See Me สามารถทำได้จริงหรือไม่? Thai PBS Sci & Tech เชิญ แพทริค คุณ นักมายากลไทย อดีตผู้ออกแบบมายากลให้กับ David Copperfield มาเปิดเผยเคล็ดลับเบื้องหลังมายากลชื่อดังต่าง ๆ เช่น การปาไพ่ การหยุดฝน การปล้นธนาคารข้ามโลก พร้อมทั้งสาธิตสด ๆ ในรายการ Sci & Tech Movie ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใด ไอน์สไตน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบิดาแห่งควอนตัม จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มประสบปัญหานอนไม่หลับมาหลายคืน เนื่องจากความกังวลใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้าและความสัมพันธ์กับจิระที่เริ่มห่างเหิน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติกลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่…เหมือนเดิมหรือเปล่า” เพลงลูกทุ่งอีสาน สิเทน้องให้บอกแน ขับร้องโดย เวียง นฤมล เนื้อเพลงโดย สลา คุณวุฒิ เพลงที่เคยเป็นที่นิยมในกลุ่มเล็ก ๆ กลับได้รับความนิยมในวงกว้างด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงใจผู้ฟังชาวไทย เพลงลูกทุ่ง ดอกจานประหารใจ ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ เพลง ขอแค่รู้ข่าว ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ เพลง ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ นุชนาฏได้รับงานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟชาวไทยที่ไม่เคยผ่อนปรน บทบาทใหม่ของ ก๊อต จิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก ในละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ เพลงประกอบละคร เสน่หา ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง ThaiPBS นุชนาฏไม่มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบไปที่ห้องพักของนุชนาฏ พบว่าเธอนอนสลบอยู่ หลิวต้องการทวงความยุติธรรมคืนให้ชีวิตที่พังทลาย และพ่อที่จากไป จึงออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ ผลไม้ไทยอย่าง มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว เป็นที่ทราบกันดีว่ามีประโยชน์ แต่มีข้อมูลที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียว่าผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคไต รายการคนสู้โรคจะมาไขข้อข้องใจว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง ชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทยพีบีเอส สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม เพื่อตอบคำถามว่า คนไทยคือใคร มาจากไหน ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
