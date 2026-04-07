ข่าวเด่นวันนี้: ความรัก, ความยุติธรรม, วิทยาศาสตร์, และเรื่องราวจากสังคมไทย

สรุปข่าวเด่นประจำวัน: เปาบุ้นจิ้นกับการปกครองที่ยุติธรรม, ปัญหาความสัมพันธ์, การเมืองไทย, วิทยาศาสตร์ควอนตัม, บทเพลงลูกทุ่งอีสาน, ละครรักย้อนยุค, ปัญหาผู้ป่วยโรคไตกับผลไม้, และสารคดีเกี่ยวกับคนไทย
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและคุณธรรมในประวัติศาสตร์จีน ราชวงศ์ซ่งเป็นยุคสมัยที่ชื่อเสียงของท่านขจรขจายไปทั่วสารทิศ ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแรงกล้า ท่านได้สร้างมาตรฐานในการปกครองที่ยุติธรรมและเที่ยงตรง เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการรุ่นหลัง ๆ เรื่องราวของท่านยังคงถูกเล่าขานและนำมาสร้างเป็นสื่อต่าง ๆ มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของผู้คนที่มีต่อสังคมที่ยุติธรรม\เมื่อ ความรัก ที่เคยสวยงามเริ่มสั่นคลอน อ้น
ชายหนุ่มวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเริ่มเงียบเหงา ความเครียดสะสมทำให้อ้นนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดผู้ได้รับการทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง กลับพบว่าทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด การวิเคราะห์การเมืองไทยอย่างเจาะลึกและเข้มข้น โดยทีมข่าวการเมืองมากประสบการณ์ ในรายการ 'มุมการเมือง' ที่จะมาวิเคราะห์และนำเสนอข่าวสารทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองอย่างลึกซึ้ง ไอน์สไตน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม จะถูกนำเสนอในรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ เพื่อสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไอน์สไตน์จึงต้องท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น\อ้น นักวาดการ์ตูน ผู้กำลังเผชิญกับปัญหาในการนอนหลับ เนื่องจากความกังวลใจทั้งเรื่องงานที่ไม่ก้าวหน้าและความสัมพันธ์กับจิระที่เริ่มห่างเหิน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ กลับกลายเป็นคืนที่เงียบสงัดที่สุด และทำให้อ้นและจิระต้องหันหน้ามาถามตัวเองว่า 'เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า' บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่เคยฟังเฉพาะกลุ่ม กลับได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ด้วยเนื้อหาที่กินใจและทำนองที่ไพเราะจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เพลงเช่น 'สิเทน้องให้บอกแน' ของ เวียง นฤมล และเพลง 'ดอกจานประหารใจ' ของ มนต์แคน แก่นคูณ รวมถึงเพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' ของ เอกราช สุวรรณภูมิ และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ของ มนต์แคน แก่นคูณ ล้วนสะท้อนถึงความรู้สึกและความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี นุชนาฏ ได้รับบทบาทใหม่เป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง ร่วมงานกับเชฟปกรณ์ ผู้มีความสามารถแต่กลับมีบุคลิกที่ค่อนข้างเข้มงวด การร่วมงานครั้งนี้จะนำพาเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่น่าติดตาม ในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนยุคที่พาเราไปสัมผัสกับเรื่องราวความรักและความผูกพันระหว่างสองชาติ พร้อมบทเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่จะมาสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม ติดตามชมตอนแรกได้ในวันที่ 1-2 มกราคม เวลา 20.15-21.10 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 เรื่องราวของนุชนาฏที่หายตัวไปอย่างลึกลับ สร้างความกังวลใจให้กับเชฟปกรณ์และซินซิน พวกเขาจึงต้องตามหาตัวนุชนาฏอย่างเร่งด่วน หลิว ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่สูญเสียและพ่อที่จากไป เธอจึงออกตามหา ชานนท์ เพื่อนำตัวมารับโทษจากการกระทำผิดที่ได้ก่อไว้\ผลไม้ไทยหลากหลายชนิด เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน แต่กลับมีข้อมูลในโลกออนไลน์ที่ระบุว่าผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รายการคนสู้โรคจะมาไขข้อข้องใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง สารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' จะพาผู้ชมออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสำรวจเรื่องราวของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ไปจนถึงระดับพันธุกรรม เพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
เปาบุ้นจิ้น ความรัก การเมืองไทย ฟิสิกส์ควอนตัม ผลไม้ สารคดี ละคร เพลงลูกทุ่ง