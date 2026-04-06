ข่าวเด่นวันนี้: ความรัก, ความสุข, วิทยาศาสตร์, ดนตรี และสุขภาพ

สรุปข่าวสารที่น่าสนใจประจำวัน: ปัญหาความสัมพันธ์, ความสุขในชีวิต, การต่อสู้ทางความคิดในวงการฟิสิกส์, เพลงลูกทุ่งยอดนิยม, ละครย้อนยุค, และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เป็นตัวแทนของขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราว ความรัก ของ อ้น ชายวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ปัญหาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้าและความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะถดถอย
ทำให้ทั้งคู่ต้องตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า” ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดผู้ได้รับเชิญให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง แต่เส้นทางนี้กลับไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับฟิสิกส์ควอนตัม เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไอน์สไตน์หนึ่งในบิดาแห่งควอนตัมจึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น ๆ อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มนอนไม่หลับมาหลายคืนเพราะความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่ก้าวหน้า และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบกันมาเกือบ 7 ปี ที่เริ่มเงียบลงจนสัมผัสได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ กลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด และทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องเริ่มถามคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า” เพลงลูกทุ่งอีสาน “สิเทน้องให้บอกแน” คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว เรียบเรียงโดย สลา คุณวุฒิ ร้องโดย เวียง นฤมล เป็นตัวอย่างเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากปลายปากกาของครูสลา เพลงลูกทุ่ง “ดอกจานประหารใจ” คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สารคาม ปี 2549 cover โดย ตัส ชนะชัย เพลงลูกทุ่ง “ขอแค่รู้ข่าว” คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว ปี 2546 cover โดย ครูสลา คุณวุฒิ เพลงลูกทุ่ง “ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา” คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง ปี 2559 นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟชาวไทยที่เข้มงวด ในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งนำแสดงโดย #ก๊อตจิรายุ ติดตามชมละครย้อนยุคเรื่องนี้ได้ทางไทยพีบีเอส ละครเรื่องนี้เล่าเรื่องราวความรักในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ เพลงประกอบละคร “เสน่หา” คำร้องโดย มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียงโดย ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 นุชนาฏ หายตัวไปโดยไม่มาทำงาน ทำให้ปกรณ์และซินซินต้องรีบไปตามหาที่ห้องพัก และพบว่าเธอนอนสลบอยู่ หลิว ต้องการทวงความยุติธรรมคืนให้กับชีวิตที่พังทลาย และพ่อที่ตายจากไป จึงออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ เรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ไทยยอดนิยม เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ที่มีข้อมูลในโซเชียลแชร์กันว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รายการคนสู้โรคจะมาไขข้อข้องใจว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง สารคดีเธอ เขา เรา ใคร สำรวจเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ไปจนถึงระดับ DNA เพื่อหาคำตอบว่า “คนไทยคือใคร มาจากไหน” ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
