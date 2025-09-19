ข่าวสังคม: พระราชพิธีและบุคคลเด่นในแวดวงธุรกิจ

สรุปข่าวสารเด่นประจำสัปดาห์: พระราชพิธีสำคัญ, ความสำเร็จของผู้บริหารหญิง, การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด, และความอาลัยต่อการจากไปของบุคคลสำคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการ พระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ครบ 100 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 17.00 น.
ในแวดวงธุรกิจและสังคมไทย มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ ความมุ่งมั่น และการเปลี่ยนแปลงของผู้คนในหลากหลายวงการ นุสรา อัสสกุล บัญญัติปิยพจน์ ผู้บริหารหญิงแห่ง OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต และ Brighton College Bangkok เป็นตัวอย่างของผู้นำที่เก่งรอบด้าน ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานและการหาความรู้เพิ่มเติม เธอประสบความสำเร็จในการนำพาองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมหลักสูตร เวฬา (Vitality Enhancement & Longevity Academy) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสามารถและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคนหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสูงสุด\ในขณะเดียวกัน ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้บริหารหญิงแห่งเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ เธอก็ยังคงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและครองความเป็นผู้นำในวงการได้อย่างแข็งแกร่ง การเปิดจอง “หุ้นกู้เสนา” รอบล่าสุดที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจที่นักลงทุนมีต่อบริษัทและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการของเธอ ความสำเร็จของ ผศ.ดร.เกษรา เป็นเครื่องยืนยันว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับเสนาดีเวลลอปเม้นท์นั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดหวัง\นอกจากนี้ พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์ ปรากฏตัวบนปกนิตยสาร PRESTIGE ด้วยลุคที่สง่างามและสะท้อนถึงความเป็น woman of substance ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของคนในแวดวงสังคม การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ สุริยน ศรีอรทัยกุล พรรณี ซาเอกิ นิติรัตน์ เปลี่ยนขำ และสุมิตรา กิจกำจาย ได้ร่วมกันศึกษาต่อในระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ในขณะเดียวกัน ข่าวการจากไปของ โรเบิร์ต เรดฟอร์ด นักแสดงระดับตำนาน ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับผู้คนในวัยเบบี้บูมเมอร์ รวมถึง ม.ร.ว.นพเกษมณี เต็งนิยม น.อ.หญิงพรรณราย เชื้อพิบูลย์ สุไลลักษณ์ โชติวรรณ และทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ ที่ได้ร่วมไว้อาลัยให้กับนักแสดงผู้เป็นที่รัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความทรงจำดีๆ ที่มีต่อบุคคลสำคัญในวงการบันเทิ
