ข่าวลือสะพัด! เป๊ป กวาร์ดิโอล่า อาจอำลา แมนซิตี้ ก่อนหมดสัญญา

มีรายงานข่าวลือว่า เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อาจตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2027 โดย เอ็นโซ่ มาเรสก้า ถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทน
ในช่วงเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ได้สร้างประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งให้กับวงการ ฟุตบอล อังกฤษ ด้วยการนำทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ถึง 6 สมัย เอฟเอ คัพ 2 สมัย ลีก คัพ 5 สมัย และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 1 สมัย ความสำเร็จของเขายังรวมถึงการทำ 'ทริปเปิ้ลแชมป์' ในปี 2023 และการคว้า 3 แชมป์ในประเทศเมื่อปี 2019 ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นเทียบเท่ากับช่วง 10 ปีแรกของเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก 3 สมัย เอฟเอ คัพ 3 สมัย ลีก คัพ 1 สมัย และคัพ วินเนอร์ส คัพ 1 สมัย พร้อมทั้งทำ 'ดับเบิ้ลแชมป์' ได้ถึง 2 ครั้ง สัญญาปัจจุบันของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะหมดลงในเดือนมิถุนายน 2027 หรือสิ้นสุดฤดูกาลหน้า แต่มีข่าวลือจากแหล่งข่าววงในว่าเขากำลังพิจารณาที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะความรู้สึกอิ่มตัว หรืออาจมีเหตุผลอื่นที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม เป๊ปยังไม่ได้ออกมาประกาศอะไรอย่างเป็นทางการในขณะนี้ สถานการณ์นี้ส่งผลให้บรรดาเว็บไซต์พนันถูกกฎหมายมีการปรับอัตราต่อรองสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โดย เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือชาวอิตาลี กลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ด้วยอัตราต่อรอง 1/1 มาเรสก้าเคยเป็นผู้ช่วยของเป๊ปในปี 2022 ก่อนที่จะไปเป็นผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ ซิตี้ และเชลซี และปัจจุบันกำลังว่างงานอยู่ การตัดสินใจของเป๊ปอาจขึ้นอยู่กับผลงานของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในฤดูกาลนี้ หากทีมสามารถคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ได้สำเร็จ นั่นอาจเป็น 'ทางลง' ที่สวยงามสำหรับเขา เพราะหากรอจนถึงปี 2027 ตามสัญญา อาจไม่สามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้อีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมคู่แข่งอย่างอาร์เซน่อลสามารถคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ได้สำเร็จ การลาออกในสถานการณ์เช่นนั้นอาจไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับทั้งตัวเขาและสโมสร หากเป๊ปตัดสินใจอำลา แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สถานีต่อไปของเขาอาจไม่ใช่ทีมชาติสเปน เนื่องจากความผูกพันกับแคว้นกาตาลุญยาและจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน อิตาลีก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมในขณะนี้ ทำให้ทีมชาติบราซิลกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับแฟนบอลที่ต้องการให้เป๊ปอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อไป สิ่งที่ต้องทำคือการลุ้นให้ทีมคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลนี้ ซึ่งอาจเป็นแชมป์ใหญ่รายการสุดท้ายก่อนที่ทีมจะตกชั้นไปสู่ลีกแชมเปี้ยนชิ.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Road to Brazil 2027! 'มาดามแป้ง' เผยข่าวดี AFC เลือก ไทย เจ้าภาพ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก'มาดามแป้ง' เผยข่าวดีหลังยืนยันสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เลือก ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก โดยถือเป็นบันไดก้าวแรก สู่ เส้นทาง ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ภายใต้แคมเปญ Road to Brazil 2027 การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก จะแบ่งเป็น 8 สาย โดย 8 ประเทศ...
Read more »
'เรอัล มาดริด' ขยายสัญญา 'ธิโบต์ คูร์กตัวส์' ถึงปี 2027 ยืนยันความเชื่อมั่นในมือหนึ่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เรอัล มาดริด ได้บรรลุข้อตกลงกับ ธิโบต์ คูร์กตัวส์ นายด่านมือหนึ่งของทีมเพื่อขยายสัญญาเพิ่มออกไปจนถึงปี 2027 สัญญาปัจจุบันของมือกาววัย 33 ปีจะหมดลงในซัมเมอร์ปีหน้า แต่สัญญาใหม่จะขยายออกไปจนถึงปี 2027 โดยไม่มีการสอดเงื่อนไขใดๆ สำหรับการขยายเพิ่ม ขณะนี้เหลือเพียงแค่ ราชันชุดขาว...
Read more »
ผลบอล ทีมชาติไทย ชนะ ไชนีส ไทเป 2-0 ศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่สามผลบอลวันนี้ 'ฟุตบอลชายทีมชาติไทย' ชนะ 'ไชนีส ไทเป' 2-0 ศึก เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่สาม ณ ราชมังคลากีฬาสถาน
Read more »
จู๊ด เบลล์ เทียบแข้งช้างศึกฝีเท้าใกล้เคียงบอลสเปน-ไม่แพ้ลีกทูอังกฤษจู๊ด สุ่นทรัพย์ เบลล์ กองหน้ากริมสบี้ ทาวน์ เผยเหตุผลเลือกมาเล่นทีมชาติไทย พร้อมเปรียบเทียบระดับฝีเท้าของเพื่อนร่วมทีมใกล้เคียงกับลีกใดในโลก ก่อนลุยศึกฟีฟ่าเดย์กับสิงคโปร์และเอเชียน คัพ 2027
Read more »
ชุดใหญ่ครั้งแรก! 'วาริส ชูทอง' ดาวรุ่งรับดีใจมีชื่อติดทีมชาติไทยพร้อมช่วยทีมเก็บ 3 แต้มความเคลื่อนไหว ทีมชาติไทย ที่อยู่ในช่วงของการเตรียมทีมสำหรับลงเตะกับ ศรีลังกา ในการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี
Read more »
ศิษย์ก้นกุฏิเวนเกอร์ : รู้จัก โรฟเชน เมเรดอฟ แม่ทัพผู้ถือกุญแจสู่เอเชียนคัพ 2027 ของ เติร์กเมนิสถานทำความรู้จัก โรฟเชน เมเรดอฟ กุนซือโปรไลเซนส์ของ เติร์กเมนิสถาน กับเป้าหมายโค่น ทีมชาติไทย เพื่อซิวตั๋วเอเชียนคัพ 2027
Read more »