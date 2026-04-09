ข่าวเด่นประจำสัปดาห์: ความรัก ปัญหาชีวิต สุขภาพ และการเดินทาง

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์: เรื่องราวความรักที่สั่นคลอน การรับมือกับอาการแพนิค และปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยโรคไต พร้อมด้วยสารคดีน่าสนใจและละครใหม่
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ทรงคุณธรรม ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมและการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม ทำให้ท่านได้รับการยกย่องและเป็นที่เคารพรักของผู้คนทั่วทั้งแผ่นดิน\เมื่อ ความรัก อันยาวนานเริ่มเผชิญกับคำถามและข้อสงสัย เรื่องราวของ อ้น ชายวัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญ จากวันที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข ค่อย ๆ เงียบเหงาลง
ความเครียดที่สะสมมานานทำให้อ้นเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง แต่เส้นทางนี้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คิด พบกับประเด็นน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น วิธีการรับมือกับอาการแพนิค และผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองต่อโรงแรมในเชียงใหม่ รวมถึงเรื่องราวของกระเบื้องดินเผาบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา\รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และผู้ร่วมงาน เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไอน์สไตน์จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน เริ่มมีอาการนอนไม่หลับมาหลายคืน เนื่องจากความกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้าและความสัมพันธ์กับจิระที่เริ่มห่างเหิน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนปกติกลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องหันหน้ามาถามกันว่า “เรายังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรือไม่” นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานเพราะ ๆ อย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' โดย ต่าย อรทัย ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ ครูสลา คุณวุฒิ และเพลงอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 'ดอกจานประหารใจ' โดย มนต์แคน แก่นคูณ และ 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย เอกราช สุวรรณภูมิ\นุชนาฏ ได้รับโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง และได้ร่วมงานกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟหนุ่มที่เก่งกาจ แต่ทั้งคู่กลับมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน บทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! พร้อมให้แฟน ๆ ได้ฟินกันในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นละครรักย้อนยุคที่น่าติดตาม พร้อมเพลงประกอบละครที่ไพเราะจับใจ เช่น เพลง 'เสน่หา' ห้ามพลาดชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3\เมื่อนุชนาฏไม่มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบไปที่ห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่ หลิว ผู้ซึ่งต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่ต้องพังทลาย และเพื่อแก้แค้นให้กับการจากไปของพ่อ จึงได้ออกตามหา ชานนท์ ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อนำตัวราเชนมาลงโทษ\ในขณะเดียวกัน มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อมีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าผลไม้ไทยยอดนิยม เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต รายการคนสู้โรคจะมาไขข้อข้องใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตจะสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้อย่างปลอดภัย\นอกจากนี้ ยังมีสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่ออกเดินทางสำรวจเรื่องราวของผู้คนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ไปจนถึงระดับพันธุกรรม เพื่อค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
