ข่าวร้ายแฝงข่าวดี: อิหร่านใช้ Bitcoin ชำระค่าผ่านทาง? ความเสี่ยงที่ Bitcoin ต้องเผชิญ

ข่าวลือเรื่องอิหร่านพิจารณาใช้ Bitcoin ในการชำระค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซได้จุดประกายความกังวลในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี แม้ว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Bitcoin แต่ก็อาจนำไปสู่การตอบโต้จากสหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตโดยรวม
ข่าวลือเรื่อง อิหร่าน พิจารณาเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบฮอร์มุซ ด้วย Bitcoin ได้สร้างความกังวลในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างกว้างขวาง แม้ว่าข่าวนี้จะถูกมองว่าเป็นบวกต่อ Bitcoin ในแง่ของการนำไปใช้งานจริง (Use case) แต่ในความเป็นจริงแล้ว ข่าวดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อตลาดคริปโตทั้งหมด หาก อิหร่าน เริ่มใช้ Bitcoin เพื่อหลีกเลี่ยงมาตร การคว่ำบาตร ของสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้อาจนำไปสู่การตอบโต้จากสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม\การที่ อิหร่าน พิจารณาใช้ Bitcoin
เพื่อการชำระค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติเด่นของ Bitcoin ในฐานะสกุลเงินที่เป็นกลางและไร้พรมแดน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวได้นำ Bitcoin ไปสู่สนามการเมืองระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากประเทศอื่นๆ เริ่มทำตามอิหร่านโดยใช้ Bitcoin เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐฯ อำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจถูกท้าทายอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิม สหรัฐฯ อาจพยายามโจมตีจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของตลาดคริปโต ได้แก่ สภาพคล่องของ Bitcoin ที่ส่วนใหญ่ผูกติดอยู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หากสหรัฐฯ ตัดสินใจโจมตี Stablecoin ที่ตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดคริปโตอาจล่มสลายเนื่องจากสภาพคล่องหายไป\สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอิหร่านได้เริ่มใช้ Bitcoin ในการชำระค่าผ่านทางจริง อย่างไรก็ตาม ข่าวลือดังกล่าวได้จุดประกายความกังวลในหมู่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากอิหร่านตัดสินใจใช้ Bitcoin อย่างจริงจัง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงแคบของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตทั้งหมด การที่ Bitcoin ถูกนำไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรจะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ สูญเสียความน่าเชื่อถือในฐานะสกุลเงินหลักของโลก สหรัฐฯ อาจตอบโต้ด้วยการดำเนินมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การออกกฎหมายควบคุม Bitcoin หรือการกดดันกระดานซื้อขายคริปโตและสถาบันการเงินให้เทขาย Bitcoin ออกจากระบบ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้ Bitcoin เข้าสู่ยุคมืด และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาว จุดแข็งที่สุดของ Bitcoin คือการเป็นสกุลเงินที่ไร้พรมแดนและเป็นกลาง แต่หากสิ่งนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อต่อต้านมหาอำนาจ ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจเป็นหายนะสำหรับนักลงทุนคริปโต\ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ โดยชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ Bitcoin จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดคริปโตโดยรวม Arthur Hayes ได้แสดงความคิดเห็นว่าเขายังไม่เชื่อว่าอิหร่านจะใช้ Bitcoin จนกว่าจะมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริง และมองว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเพียงการล้อเลียนระบบการเงินแบบ Fiat ของชาติตะวันตกเท่านั้น การใช้ Bitcoin ในลักษณะนี้อาจนำมาซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนและผลกระทบที่คาดไม่ถึง\สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ Bitcoin ไปใช้ในบริบททางการเมืองระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวั
