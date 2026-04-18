ข่าวรอบด้าน: จากการจับกุมเรือประมงผิดกฎหมาย สู่ความรักที่สั่นคลอน และวิทยาศาสตร์ควอนตัม

รวมข่าวสารหลากหลายประเด็น ทั้งการปราบปรามอาชญากรรมทางน้ำ การสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน การเรียนรู้วิชาความสุข ไปจนถึงการไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์ และเบื้องหลังวงการเพลงไทย
เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่จังหวัดตราด เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำคลองใหญ่ สามารถจับกุมเรือประมงที่กระทำการลักลอบกักตุนน้ำมันดีเซล โดยตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนกว่า 3,800 ลิตร การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเรือประมงดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อกลไกเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำคลองใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
การกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่การจำหน่ายในตลาดมืด การเอาเปรียบผู้บริโภค และส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการพลังงานของประเทศ ในอีกด้านหนึ่ง เรื่องราวความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายได้ถูกนำเสนอผ่านมุมมองของอ้น ชายวัย 54 ปี ซึ่งกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการประคับประคองความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี จากวันที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข ปัจจุบันบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไป ความเงียบเข้าปกคลุม และความเครียดที่สะสมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของอ้น จนเขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ ปัญหาความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อและไม่มีทางออกที่ชัดเจน ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ท้าทายความรู้สึกของตนเองว่า ความรักที่มีให้กันยังคงเดิมอยู่หรือไม่ และจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ในแวดวงวิชาการและจิตวิทยา 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ได้รับโอกาสที่น่าสนใจในการเป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำความเข้าใจตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เส้นทางการสอนวิชานี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คาดคิด การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงนั้น ต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย และต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษและอารมณ์ขัน ซิตคอมภาษาอังกฤษเรื่องราวของ เอริค และ ภูผา ได้นำเสนอสถานการณ์ที่น่าขบขัน เมื่อเอริคกล่าวว่า I will have lunch ซึ่งภูผาตีความผิดไปว่าเอริคเตรียมอาหารกลางวันมาเอง จึงไม่ได้สั่งข้าวให้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความวุ่นวายเล็กๆ น้อยๆ ในมื้ออาหาร ในวงการวิทยาศาสตร์ การสำรวจโลกแห่งฟิสิกส์ควอนตัมกำลังเข้มข้นขึ้น รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ พาผู้ชมไปทำความเข้าใจบทบาทสำคัญของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ในการวางรากฐานของฟิสิกส์ควอนตัม พร้อมทั้งเจาะลึกการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อไขความกระจ่างว่า เหตุใดไอน์สไตน์ ผู้นับเป็นบิดาแห่งควอนตัมคนหนึ่ง จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานทั้งของตนเองและของผู้อื่น ในส่วนของวงการเพลงไทย เพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ขับร้องโดย ต่าย อรทัย และได้ เวียง นฤมล มาคัฟเวอร์ รวมถึงเพลง 'ดอกจานประหารใจ' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ที่ได้ ตัส ชนะชัย มาคัฟเวอร์ และเพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย เอกราช สุวรรณภูมิ ที่ได้ ครูสลา คุณวุฒิ มาคัฟเวอร์ ล้วนเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถอันเป็นเลิศของ สลา คุณวุฒิ ในการประพันธ์เพลงที่เข้าถึงใจคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ เพลง 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ก็เป็นอีกบทเพลงที่ได้รับความนิยม ด้านละครโทรทัศน์ เรื่องราวความรักย้อนยุคจะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี พบกับบทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ ในฐานะ 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบที่โรงแรมชื่อดัง และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสเป็นครั้งแรก ร่วมด้วย นุชนาฏ ที่รับบทผู้ช่วยเชฟ ละครเรื่องนี้จะพาไปสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปกรณ์และนุชนาฏ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อนุชนาฏเกิดอาการป่วยจนหมดสติ และการตามหาความยุติธรรมของ หลิว ที่ต้องเผชิญหน้ากับ ชานนท์ และ ราเชน ในส่วนของรายการสารคดี #คนสู้โรค ได้หยิบยกประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลแชร์ในโซเชียลมีเดียที่เตือนถึงอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคไต รายการจะพาไปตรวจสอบความจริงของข้อมูลดังกล่าว และให้คำแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตควรรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง เพื่อสุขภาพที่ดี ปิดท้ายด้วยสารคดี #เธอเขาเราใคร ที่จะพาผู้ชมออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสำรวจเรื่องราวของผู้คนในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเจาะลึกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีชุดนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางไทยพีบีเอ
