ข่าวบันเทิงไทย: ช่องวัน31 ส่ง "สอดสร้อยมาลา" ลงจอ, Netflix ดึงดูดผู้ชมสงกรานต์, FOURTH ปล่อยซิงเกิลอบอุ่น, GMM Grammy บุกฮ่องกง

สรุปข่าวเด่นวงการบันเทิงไทย สัปดาห์นี้ พบกับการเปิดตัวละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ "สอดสร้อยมาลา" ทางช่องวัน31 ที่รวมทัพนักแสดงมากฝีมือ พร้อมการรวมตัวของดาราขวัญใจแฟนๆ ในแคมเปญสงกรานต์ของ Netflix ศิลปินหนุ่ม FOURTH กลับมาพร้อมซิงเกิล R&B "อยู่ด้วยกันนะ" ที่ได้นักแสดงสาว พรีม ชนิกานต์ มาร่วมสร้างสีสันในมิวสิกวิดีโอ และ GMM Grammy เสิร์ฟความสุขสงกรานต์ถึงฮ่องกง โดยศิลปินชื่อดัง.

ช่องวัน31 เตรียมพร้อมนำเสนอละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยอย่าง 'สอดสร้อยมาลา' ซึ่งถือเป็นหนึ่งในละครแห่งปีที่จะออกอากาศในเร็วๆ นี้ การรวมตัวของเหล่านักแสดงชื่อดังจะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวอันเข้มข้นเกี่ยวกับมิตรภาพของสองนางรำเพื่อนรักที่ต้องเผชิญหน้ากับรอยร้าวเมื่อความรู้สึกก้าวข้ามความเป็นเพื่อน นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรง เข้ม หัสวีร์ และกระทิง ขุนณรงค์ ที่จะมาประชันบทบาทอย่างถึงพริกถึงขิงกับสองนักแสดงสาวมากความสามารถ มาเบล สุชาดา และ เอินเอิน ฟาติมา การันตีความสนุกและความประทับใจที่จะทำให้ผู้ชมต้องติดตามทุกตอน ละครเรื่องนี้ถูกคาดหวังว่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ ละครไทย ด้วยโปรดักชั่นที่อลังการ การเขียนบทที่ลุ่มลึก และการแสดงที่ทรงพลังของนักแสดงทุกคน โดยเฉพาะการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวละคร ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ละครพีเรียดหลายเรื่องประสบความสำเร็จมาแล้ว นักแสดงทุกคนได้ทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเข้าถึงบทบาท ทั้งการรำ การแสดงอารมณ์ และการถ่ายทอดความเป็นตัวละครออกมาได้อย่างสมจริง หวังว่า 'สอดสร้อยมาลา' จะเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่สร้างความสุขและความ บันเทิง ให้กับผู้ชมทุกท่าน.

ในอีกด้านหนึ่ง Netflix ได้จัดแคมเปญพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ภายใต้ชื่อ 'สงกรานต์นี้ ดูไทยหนำใจที่ Netflix' โดยได้รวบรวมนักแสดงและคนดังขวัญใจแฟนๆ ชาวไทยมาร่วมกิจกรรมเพื่อโปรโมทคอนเทนต์ไทยที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ จากภาพยนตร์เรื่อง 'ตี๋ใหญ่ ฤกษ์ดาวโจร', แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึนช์ จากภาพยนตร์เรื่อง 'ดีว่า..ราวี', ท็อป-ทศพล หมายสุข จากภาพยนตร์เรื่อง 'เส้นตาย สายลวง' และ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ จากละครเรื่อง '7 ประจัญบาน' กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสีสันให้กับเทศกาลสงกรานต์ แต่ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Netflix ในการสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมบันเทิงไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก การรวมตัวของนักแสดงชื่อดังเหล่านี้ในแคมเปญเดียวถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และเป็นการกระตุ้นให้แฟนๆ หันมาสำรวจและรับชมคอนเทนต์ไทยบน Netflix มากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความนิยมของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องบนเวทีโลก.

สำหรับวงการเพลง ซิงเกิลใหม่ 'อยู่ด้วยกันนะ' ของศิลปินหนุ่มหล่ออารมณ์ดี FOURTH หรือ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล จากค่าย RISER MUSIC ได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันแล้วในปีนี้ เป็นเพลงแนว R&B ที่มีจังหวะฟังสบาย เหมาะกับการเปิดรับบรรยากาศช่วงเวลาผ่อนคลาย การกลับมาครั้งนี้ของ FOURTH มาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอที่ได้นางเอกสาวสวย พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี มาร่วมแสดง นำเสนอภาพการเปลี่ยนผ่านจากค่ำคืนที่วุ่นวายให้กลายเป็นช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นเมื่อได้พบเจอ 'คนที่ใช่' นอกจากนี้ เบื้องหลังความสำเร็จของเพลงนี้ยังได้นักแต่งเพลงมือทองอย่าง OZEEOOS หรือ อู๊ด-อำนาจ ศรีสังข์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตมากมาย มารับหน้าที่แต่งเนื้อร้องและโปรดิวซ์เพลงนี้ให้มีโทนดนตรีที่นุ่มนวลและเข้าถึงง่าย ทำให้ 'อยู่ด้วยกันนะ' กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจับตามองและมีศักยภาพที่จะเป็นเพลงฮิตติดชาร์ต.

ในส่วนของ GMM Grammy ก็ไม่น้อยหน้า ได้ยกทัพศิลปินในสังกัด GMM Music บินลัดฟ้าไปยังประเทศฮ่องกง เพื่อเสิร์ฟความสุขและเสียงเพลงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นำโดยศิลปินขวัญใจมหาชน พลพล พลกองเส็ง ที่แท็กทีมมาพร้อมกับหนุ่มหน้าหวานเสียงนุ่ม อิสร์ อิสรพงศ์ และนักร้องสาวเสียงดี โบนัส ภัทรธิรา การแสดงสดครั้งนี้จัดขึ้นในงาน Thai Songkran Festival in Kowloon City 2026 เพื่อมอบความสนุก ความมัน และบรรยากาศเย็นฉ่ำให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำวัฒนธรรมและศิลปินไทยไปสู่เวทีระดับสากล ซึ่งเป็นการโปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยผ่านดนตรีและเทศกาลประจำปีอันเป็นเอกลักษณ์.

