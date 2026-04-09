ข่าวเด่นวันนี้: เรือบรรทุกน้ำมันถึงศรีราชา, ความรักของอ้นและจิระ, และรายการน่าสนใจมากมายทางไทยพีบีเอส

สรุปข่าวเด่นประจำวัน: เรือบรรทุกน้ำมันดิบถึงท่าเรือศรีราชา, เรื่องราวความรักของอ้นและจิระ, รายการ 'วันใหม่' และสารคดีที่น่าสนใจทางไทยพีบีเอส
เรือบรรทุกน้ำมัน ดิบปริมาณ 7 แสนบาร์เรล ได้เดินทางมาถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เมื่อคืนวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเรือลำนี้กำลังอยู่ระหว่างการนำส่งน้ำมันดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นต่อไป เรือลำดังกล่าวได้ลอยลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่ 11 มีนาคม 2569 และสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกมาได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเส้นทางการขนส่งทางทะเลและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ\ในขณะเดียวกัน เรื่องราว ความรัก ของ อ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี
ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความสัมพันธ์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเริ่มเงียบลง ความเครียดที่สะสมทำให้อ้นเริ่มมีปัญหานอนไม่หลับ เรื่องราวความรักของทั้งคู่สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในความสัมพันธ์ระยะยาว และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ฝ่ายอดีตนักจิตบำบัด 'ฝ้าย' ได้รับบทบาทเป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่การสอนวิชานี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เรื่องราวความรักและการค้นหาความสุขเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าติดตาม\นอกจากนี้ รายการ 'วันใหม่ ไทยพีบีเอส' ยังคงนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 05.00 น. ทางไทยพีบีเอส โดยจะพาทุกท่านไปท่องโลก 'โบราณโลหะวิทยา' (Archaeometallurgy) ผ่านมุมมองของ รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ และ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ พร้อมทั้งติดตามความเดือดร้อนของชาวนาในภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและราคาข้าวที่ตกต่ำ รวมถึงสำรวจบทบาทของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม ในรายการ #Eureka ท่องโลกวิทยาการ และยังมีละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ และเรื่องราวความรักของนุชนาฏกับปกรณ์ และยังมีสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่สำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากศิลปินมากมาย เช่น ต่าย อรทัย มนต์แคน แก่นคูณ และเอกราช สุวรรณภูมิ รวมทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่น่าสนใจอีกด้ว
