ข่าวดี! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2569 โอน 10 เมษายน พร้อมเงื่อนไข

ประกาศ! เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2569 จำนวน 600 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 พร้อมแจ้งเงื่อนไขสำหรับเด็กที่เกิดในเดือนต่างๆ
ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ! ในเดือนเมษายน 2569 รัฐบาลจะทำการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาท เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการวางแผนการใช้จ่ายและเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การได้รับเงินอุดหนุนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี\อย่างไรก็ตาม
มีข้อควรทราบสำหรับผู้ปกครองบางราย เนื่องจากเกณฑ์การได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรนั้นมีเงื่อนไขด้านอายุของเด็ก ในเดือนเมษายน 2569 นี้ เด็กที่เกิดในเดือนเมษายน 2563 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร เนื่องจากมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่วนเด็กที่เกิดในเดือนพฤษภาคม 2563 จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรเป็นเดือนสุดท้าย นั่นหมายความว่า ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในกลุ่มอายุเหล่านี้ ควรตรวจสอบสิทธิ์และเตรียมความพร้อมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินของตนเองได้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับเงินอุดหนุนตามสิทธิ์อย่างครบถ้วน\สำหรับผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2651 6902, 0 2651 6534, 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับโครงการได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของรัฐบาล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรศึกษาตารางการโอนเงินประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อวางแผนการเงินล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรทราบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้อย่างเต็มที่ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กได้อย่างเหมาะส
