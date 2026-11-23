ข่าวฉาว Nvidia: อลิซ หวง ติดต่อกับสายลับจีนนาน 1 ปี ก่อนลาออกเจ็นเซ่น หวง
รายงานชี้ อลิซ หวง ติดต่อเจ้าหน้าที่ข่าวกรองจีนนานกว่า 1 ปี ขณะที่ เจนเซน หวง ลาออก หลังหุ้น Nvidia ร่วง รัฐจ่อสอบสวนคดีฉาว
Alison Huang หญิงชาวจีนซึ่งเป็นที่ถกเถียงในวงกว้างได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยข่าวกรองของจีนอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 1 ปี ในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ Jensen Huang อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท Nvidia ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายงานดังกล่าวอ้างอิงแหล่งข่าวที่ทราบข้อมูลจากเอกสารข่าวกรอง โดยระบุชัดเจนว่า Alison Huang ได้มีการพบปะและติดต่อกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2025 จนกระทั่งมาถึงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้
รายละเอียดความสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อ
Jensen Huang อดีตผู้นำของ Nvidia ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานนี้ทันที โดยโฆษกของ Nvidia ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวในขณะนี้ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ก็ยังไม่ได้แสดงตำแหน่งทางการใดๆ ต่อข้อกล่าวอ้างดังกล่าว สำนักข่าวรอยเตอร์สก็ไม่สามารถติดต่อ Alison Huang เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมได้เช่นกัน ข้อเท็จจริงเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเงียบงันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง ซึ่งสร้างความสงสัยและติดตามกันอย่างใกล้ชิดจากสื่อมวลชนทั่วโลกAlso readLi Ming แกนนำลักลอบชิป AI Nvidia สู่อีกฝั่งทะเล
ประวัติธุรกิจ Megaspeed International
ก่อนหน้านี้ Alison Huang เคยดำรงตำแหน่งผู้นำบริษัท Megaspeed International ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทดังกล่าวถือเป็นลูกค้ารายสำคัญที่สั่งซื้อชิปประมวลผลของ Nvidia ไปในปริมาณมหาศาล โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อรวมกันสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ความเป็นมาทางธุรกิจนี้กลายเป็นจุดสนใจหลักเมื่อทางการสหรัฐฯ ได้เริ่มกระบวนการสอบสวนบริษัท Megaspeed International มาตั้งแต่ปี 2024 โดยมีความกังวลอย่างยิ่งว่าบริษัทดังกล่าวอาจมีการลักลอบนำเข้าชิปเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของ Nvidia ไปยังประเทศจีน ซึ่งขัดต่อมาตรการควบคุมการส่งออกของรัฐบาลสหรัฐฯ
ปฏิกิริยาของรัฐสภาและกระทรวงยุติธรรม
รายงานข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ท่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต่างแสดงความเคลือบแคลงใจต่อสมมติฐานเบื้องต้นที่ระบุว่า Alison Huang ทำงานเป็นสายลับให้กับจีน ซึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ เคยรายงานประเด็นดังกล่าวไว้เมื่อเดือนก่อนหน้า บทความที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมปีนั้น ได้จุดชนวนให้เกิดข่าวฉาวครั้งใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งของ Jensen Huang ในอีกสองสัปดาห์ต่อมา ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Nvidia ร่วงลงอย่างหนักในตลาดการเงิน ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาล Trump ได้ย้ำหลายครั้งว่า พวกเขายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า Alison Huang ทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับจีนจริงหรือไม่
สถานะการสอบสวนทางกฎหมาย
Clayton ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ของสำนักข่าว CNN โดยอ้างคำพูดของ Todd Blanche อัยการสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว Todd Blanche ได้เน้นย้ำว่าการตรวจสอบยังคงดำเนินต่อไปทั้งต่อตัวคุณ Alison Huang และบริษัทของเธอเอง ในประเด็นทางกฎหมายที่หลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคดีนี้ยังมีความซับซ้อนและอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
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