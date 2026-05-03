ข่าวเด่นประจำวัน: สถานการณ์โลกตึงเครียด, โครงการไทยช่วยไทยพลัส และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน, โครงการช่วยเหลือเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย, การประชุมอาเซียน และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ. ศ.2569 รายงานข่าวสำคัญหลายประการ เริ่มจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฉัตรประอร นิยม ผวจ.
ฉะเชิงเทรา นำกลุ่มเกษตรกรและผู้แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล และทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตร สถานการณ์ระหว่างประเทศยังคงตึงเครียด โดย รมว.
กลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซธ ให้การต่อวุฒิสภาว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐสภาสำหรับการปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน เนื่องจากสงครามยืดเยื้อเกิน 60 วัน และการสู้รบได้ยุติลงแล้วตั้งแต่ 7 เม. ย.
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนี้เชื่อมโยงกับกฎหมาย War Powers Resolution ที่จำกัดอำนาจประธานาธิบดีในการทำสงครามโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชะลอการทำสงครามเพื่อรอดูท่าทีของชาวอเมริกันและรัฐสภา สงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน 60 วันใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 8.13 แสนล้านบาท ซึ่งเท่ากับงบประมาณทั้งหมดของนาซาในหนึ่งปี สำรวจคะแนนนิยมล่าสุดพบว่าชาวอเมริกันเพียงร้อยละ 34 เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการทำสงครามกับอิหร่าน แต่ทรัมป์ยังแสดงความไม่พอใจและขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม อิหร่านได้ส่งข้อเสนอใหม่ผ่านปากีสถาน โดยมีเงื่อนไขให้สหรัฐฯ เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทรัมป์ตอบกลับว่า “เราเลือกถล่มพวกเขาให้ยับไปเลย แล้วจบเรื่องไปตลอดกาล หรือเราจะพยายามหาทางทำข้อตกลงดี” สถานการณ์น้ำมันดิบโลกผันผวนตามไปด้วย โดยตลาดเบรนท์บวกเพิ่ม 5.48 ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และตลาดดูไบอยู่ที่ 101.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.91 ดอลลาร์ ในประเทศ นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล เตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 48 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและผลักดันความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังมีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ เช่น เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ที่มีการหารือเกี่ยวกับผลประกอบการและแผนธุรกิจในอนาคต ที่น่าจับตามองคือโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ของรัฐบาล ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเบื้องต้นกว่า 1.2 แสนล้านบาท โดยจะเริ่มในวันที่ 1 มิ.
ย. แหล่งเงินทุนมาจากงบกลางฉุกเฉิน พ. ร. บ.
โอนงบประมาณ และ พ. ร. ก. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของลูกค้าคนพิเศษของบริษัททิฟฟานี่ แอนด์ โ
สถานการณ์โลก สหรัฐฯ อิหร่าน น้ำมัน ไทยช่วยไทยพลัส อาเซียน