ข่าวเด่นวันนี้: ความรัก ความสุข ดนตรี และเรื่องราวจากทั่วสารทิศ

สรุปข่าวเด่นประจำวัน: เรื่องราวความรักที่สั่นคลอน ความสุขในวิชาเรียน ดนตรีลูกทุ่งอีสานที่ฮิตติดลมบน เรื่องราวในละครย้อนยุค และสารคดีที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับความเป็นมาของคนไทย
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้ยืนหยัดในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตอันเลื่องลือไปทั่วสารทิศ เรื่องราว ความรัก ของ อ้น ชายวัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณของจุดจบ จากวันที่มีเสียงหัวเราะเฮฮา กลับค่อย ๆ เงียบหายไป ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ และไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไร ทั้งเรื่องงานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์ที่เริ่มห่างเหิน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ
กลับกลายเป็นคืนที่เงียบเหงาที่สุด จนทำให้อ้นและจิระต้องหันมาตั้งคำถามว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า” ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่เส้นทางกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คิด ไอน์สไตน์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eureka ท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใดบิดาผู้ให้กำเนิดควอนตัมคนหนึ่งอย่างไอน์สไตน์ จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตัวเองและคนอื่น ๆ ที่สุด เพลงลูกทุ่งอีสานที่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงแคบ ๆ กลับได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ด้วยเนื้อหาที่กินใจจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ เพลง อาทิ สิเทน้องให้บอกแน, ดอกจานประหารใจ, ขอแค่รู้ข่าว, และให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากการ Cover ของนักร้องหลายท่าน นุชนาฏ ได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง เธอได้ร่วมงานกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟหนุ่มสุดเนี้ยบชาวไทย การร่วมงานครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชม บทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! ในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งแฟน ๆ ต่างตั้งตารอชม พบกับเพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ที่ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ละครจะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 สามารถรับชมสดออนไลน์ได้ทาง Website : www.thaipbs.or.th/Live และ Facebook : @ThaiPBS และรับชมย้อนหลังได้ทาง Website : www.VIPA.me และ Application VIPA : https://bit.ly/3rJQ7HA เมื่อนุชนาฏขาดงานและติดต่อไม่ได้ ปกรณ์และซินซินจึงรีบไปที่ห้องพักของเธอ พบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง หลิว ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลาย และพ่อที่ตายจากไป จึงออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชนในความผิดที่เขาก่อไว้ เรื่องราวของผลไม้ไทยที่หลายคนชื่นชอบ เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตจริงหรือไม่? รายการคนสู้โรคจะมาไขข้อข้องใจนี้ พร้อมแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง สารคดีเธอ เขา เรา ใคร จะพาไปสำรวจคนไทยในแผ่นดิน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
