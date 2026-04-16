ข่าวสาร Thai PBS: ชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเรื่องราวที่น่าสนใจ

รวบรวมข่าวสารล่าสุดจาก Thai PBS ครอบคลุมประเด็นชีวิต ความสัมพันธ์ ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ และสารคดีเชิงความรู้ พร้อมเจาะลึกละครย้อนประวัติศาสตร์ 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี'
ข่าวสาร รอบด้านจาก Thai PBS นำเสนอเรื่องราวหลากหลายมิติที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องราว ชีวิต ของมนุษย์ ความท้าทายทาง วิทยาศาสตร์ และความบันเทิงที่แฝงไปด้วยสาระ ในด้าน ชีวิต และความสัมพันธ์ พบกับเรื่องราวของอ้น ชายวัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความรักที่เคยหวานชื่นกำลังเผชิญกับบททดสอบ เมื่อความเงียบเริ่มคืบคลานเข้ามา ความเครียดสะสมทำให้อ้นนอนไม่หลับ และทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่าความรักของพวกเขายังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ‘ฝ้าย’
อดีตนักจิตบำบัดได้รับภารกิจสุดท้าทายในการเป็นอาจารย์สอน ‘วิชาความสุข’ มุ่งหวังให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง แต่เส้นทางนี้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ สำหรับคอภาพยนตร์และละคร มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา เริ่มต้นที่ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ทรงคุณธรรมแห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้เป็นที่เลื่องลือในความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริต ต่อมาคือละครย้อนประวัติศาสตร์เรื่อง ‘จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี’ ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความรักอันงดงาม นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ในบทบาท ‘ปกรณ์’ หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบที่ต้องร่วมงานกับ ‘นุชนาฏ’ ผู้ช่วยเชฟที่มาพร้อมกับปัญหาที่คาดไม่ถึง นอกเหนือจากเรื่องราวความรักและอุปสรรคในที่ทำงาน นุชนาฏยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเมื่อเธอหายตัวไป จนปกรณ์และซินซินต้องรีบรุดไปยังห้องพักของเธอ ในด้านศิลปะและแรงบันดาลใจ รายการสอนศิลป์ Journey พาคุณพลไปสำรวจตลาดมหาชัย เพื่อนำไอเดียไปสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดภาพอาหารเสมือนจริง ในขณะเดียวกัน พี่ฟ่อนชวนเด็ก ๆ มาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านเกม ‘สนามเล่นนักคิด’ ที่เน้นเสริมสร้างทักษะ EF (Executive Functions) ด้วยเกมสนุก ๆ อย่าง 1 2 3 4 และเกมอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาไปเจาะลึกการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัม ที่ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่มีบทบาทในการวางรากฐาน แต่ก็ต้องเผชิญหน้าและท้าทายผลงานของตนเองและนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีควอนตัมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้านดนตรี มีการนำเสนอเพลงลูกทุ่งอีสานอันไพเราะจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ที่เข้าถึงใจผู้คนอย่างกว้างขวาง ผ่านผลงานเพลงอย่าง ‘สิเทน้องให้บอกแน’ ที่ถ่ายทอดโดย เวียง นฤมล รวมถึงเพลงฮิตอื่น ๆ ที่ยังคงได้รับความนิยม เช่น ‘ดอกจานประหารใจ’, ‘ขอแค่รู้ข่าว’, และ ‘ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา’ ในส่วนของสารคดีเชิงความรู้ รายการ ‘คนสู้โรค’ จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าผลไม้ไทยยอดนิยมอย่างมะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต และอาจส่งผลถึงชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการบริโภคผลไม้ นอกจากนี้ สารคดี ‘เธอ เขา เรา ใคร’ จะพาผู้ชมออกเดินทางสำรวจรากเหง้าของคนไทย เพื่อค้นหาคำตอบว่า ‘คนไทยคือใคร มาจากไหน’ ผ่านการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา และพันธุกรรม DNA ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของ ‘หลิว’ ผู้มุ่งมั่นที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและพ่อที่จากไป โดยเธอออกตามหา ‘ชานนท์’ ผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิด ‘ราเชน’ ในความผิดที่เขาก่อไว้ ทุกเรื่องราวเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของเนื้อหาที่ Thai PBS ตั้งใจนำเสนอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในทุกแง่มุมของชีวิ
Thai PBS ข่าวสาร ชีวิต วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »