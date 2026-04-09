ข่าวฉาว WLFI: DeFi เชื่อมโยงการเมือง กู้ยืม USD1 ดึงสภาพคล่อง 100% สร้างความกังวลในตลาด

📆4/9/2026 3:21 PM
📰siamblockchain
โครงการ DeFi World Liberty Financial (WLFI) ที่เชื่อมโยงกับตระกูลทรัมป์ ถูกจับตาหลังกู้ยืม USD1 จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภาวะอัตราการใช้สภาพคล่อง 100% และถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใส

สถานการณ์ล่าสุดในโลก DeFi เผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่ากังวลระหว่างโครงการ DeFi World Liberty Financial ( WLFI ) และกลุ่ม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสถียรภาพโดยรวมของตลาด DeFi รายงานเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เปิดเผยว่า WLFI ซึ่งเชื่อมโยงกับตระกูล ทรัมป์ ได้กู้ยืม Stablecoin USD1 มูลค่า 50.

44 ล้านดอลลาร์ผ่านโปรโตคอลการให้ยืม Dolomite โดยใช้โทเคน WLFI เกือบ 3 พันล้านโทเคนเป็นหลักประกัน ข้อมูลจากบล็อกเชนบ่งชี้ว่า WLFI ได้โอน Stablecoin ที่กู้ยืมมายัง Coinbase Prime ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ และยิ่งไปกว่านั้น การกู้ยืมครั้งนี้ได้ดึงสภาพคล่อง USD1 ออกจากพูลทั้งหมด ทำให้เกิดอัตราการใช้สภาพคล่อง 100% ซึ่งส่งผลให้ผู้ฝากเงินรายอื่นไม่สามารถถอนเงินออกจากพูลได้ ปรากฏการณ์นี้ได้สร้างความกังวลอย่างมากในวงการ DeFi เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพุ่งสูงถึง 35.81% และต้นทุนการกู้ยืมอยู่ที่ 30% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงผิดปกติและบ่งบอกถึงภาวะวิกฤตของพูล\การกระทำของ WLFI ในการใช้โทเคน WLFI ที่สร้างขึ้นเองเป็นหลักประกัน และนำ Stablecoin USD1 ซึ่งก็เป็น Stablecoin ที่ WLFI ออกมาเช่นกัน มาใช้งานนั้น ถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ฝากเงินรายอื่น เนื่องจาก WLFI กำลังใช้สินทรัพย์ที่ตัวเองสร้างขึ้นเพื่อหมุนเวียนในระบบของตัวเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ WLFI ยังถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โครงการถูกจับตา โดยบริษัทจัดอันดับความเสี่ยงคริปโต CORE3 ได้ให้คะแนน WLFI ระดับ ‘D’ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 พร้อมระบุว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในอุตสาหกรรม ก่อนหน้านั้นยังมีรายงานว่า WLFI มีความเชื่อมโยงกับโครงการบล็อกเชน AB DAO ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกสอบสวนเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร การเชื่อมโยงเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของโครงการ\WLFI ก่อตั้งโดย Zachary Folkman, Chase Herro, Alex Witkoff, Zach Witkoff และสมาชิกในครอบครัวทรัมป์ โดยบริษัทธุรกิจของทรัมป์ถือหุ้น 60% และมีสิทธิ์ได้รับ 75% ของรายได้จากการขายโทเคน ซึ่งระดมทุนได้ประมาณ 590 ล้านดอลลาร์ก่อนปิดการขายในเดือนมีนาคม 2568 ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่าง WLFI และกลุ่มการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ฝากเงินในอนาคตได้ ผู้ฝากเงินอาจสูญเสียความเชื่อมั่นและถอนตัวออกจากโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ sentiment ของตลาด DeFi โดยรวมได้ นอกจากนี้ การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลและการตอบสนองของตลาดต่อเหตุการณ์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาด DeFi ในอนาคต สิ่งสำคัญคือการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมตลาดทุกคนอย่างรอบด้า

