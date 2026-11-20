ขุดลึกลงใต้ดิน 300 เมตร อุดรธานี ลุยเหมืองแร่โปแตช 4 หมื่นล้าน
รัฐบาลและภาคเอกชนผนึกกำลังลงทุน 40,000-41,000 ล้านบาท ขุดแร่โปแตชใต้ดิน อุดรธานี มุ่งสร้างความมั่นคงปุ๋ยโพแทสเซียม ลดการนำเข้า สร้างรายได้รัฐและชุมชนกว่า 82,000 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ
โครงการขุดเจาะแหล่งแร่โปแตชในจังหวัด อุดรธานี กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงจากภาคเกษตรกรรมและนักลงทุน ในฐานะกลยุทธ์ระดับชาติเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารสำหรับประเทศไทย โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( APPC) ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบแร่โพแทสเซียมคุณภาพสูงที่มีอยู่ภายในประเทศเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ธาตุอาหารหลักในพืชผลทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ลดพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยโพแทสเซียม
นายวิศรุต ได้อธิบายถึงบริบทของอุตสาหกรรมเกษตรไทยว่า ปุ๋ยเคมีถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธาตุอาหารหลักกลุ่ม N-P-K ที่ขาดโพแทสเซียม (K) ไม่ได้เลย เนื่องจากมีบทบาทสำคัญโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพของผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากตลาดโลกทั้งหมด ทำให้ราคาวัตถุดิบผันแปรตามสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและค่าขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
การมีแหล่งแร่โปแตชสำรองในประเทศจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยแหล่งแร่ในจังหวัดอุดรธานีพบว่าเป็นแร่ซิลวิไนท์ (Sylvinite) ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการนำไปผ่านกระบวนการแต่งแร่เพื่อผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium Chloride) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศได้อย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงจากการถูกกระทบจากวิกฤต供应链โลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว
โครงสร้างเงินทุนและเทคโนโลยีขุดเจาะใต้ดินลึก
มูลค่าการลงทุนสำหรับโครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตชแห่งนี้มีจำนวนสูงถึงประมาณ 40,000-41,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทข้ามชาติและกลุ่มทุนไทย โดยบริษัท SDIC รัฐวิสาหกิจจากรัฐจีน ถือหุ้นส่วนร้อยละ 49 และกลุ่มบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นผ่านบริษัท APPC ร้อยละ 51 การเข้ามาร่วมทุนนี้ไม่ได้มีเพียงวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุน แต่ยังเป็นการส่งผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่เพื่อรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เทคนิคการขุดเจาะที่ใช้ในโครงการนี้คือเทคโนโลยีเหมืองใต้ดินแบบ Room and Pillar Mining ซึ่งเป็นการขุดเจาะทำเป็นห้องใต้ดินขนาดใหญ่และเว้นเนื้อแร่บางส่วนไว้เป็นเสาค้ำยันธรรมชาติเพื่อรองรับชั้นหินด้านบนไม่ให้พังทลาย โดยชั้นแร่ที่จะนำมาผลิตอยู่ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 300-350 เมตร พื้นที่ประทานบัตรใต้ดินมีขนาดประมาณ 26,446 ไร่ แต่ไม่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินประชาชนแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโรงแต่งแร่และสำนักงานใช้พื้นที่ซื้อที่ดินบนผิวดินเพียงประมาณ 1,681 ไร่เท่านั้น
การดูแลสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เพื่อจัดการกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาการทรุดตัวของพื้นดิน บริษัทฯ ได้วางมาตรการติดตามตรวจสอบที่เข้มงวดโดยเตรียมเก็บข้อมูลสภาพพื้นดินก่อนเริ่มการดำเนินการจริง และติดตั้งหมุดวัดระดับการทรุดตัว (Benchmark) เพื่อเฝ้าระวังและเปรียบเทียบข้อมูลอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอ 5 ตำบล 24 หมู่บ้านหลัก ตลอดจนพื้นที่โดยรอบอีกประมาณ 40 หมู่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรการป้องกันเชิงรุกที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล
เมื่อพิจารณาในภาพรวมทางเศรษฐกิจตลอดอายุโครงการ การพัฒนาแหล่งแร่โปแตชแห่งนี้คาดว่าจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมสูงถึง 82,486 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้เข้ารัฐประมาณ 77,475 ล้านบาท และผลประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนประมาณ 5,011 ล้านบาท รวมถึงการสร้างงานใหม่ให้กับประชาชนในท้องถิ่นกว่า 2,400 อัตรา ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้อย่างมีนัยสำคัญ
กลไกการแบ่งปันรายได้สู่รัฐและชุมชนท้องถิ่น
รายได้อันดับต้น ๆ ของภาครัฐมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 37,481 ล้านบาท เงินปันผลจากรัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ในจำนวน 10,494 ล้านบาท และผลประโยชน์อื่น ๆ อีก 29,500 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่าภาคหลวงที่จัดสรรให้ทั้งรัฐบาล อบจ. และ อบต. ทั้งในและนอกพื้นที่เหมืองเป็นจำนวนรวม 28,548 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและประชาชนในชุมชน โครงการได้จัดสรรผลประโยชน์ชุมชนรวม 5,011 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนตามกฎหมาย 1,911 ล้านบาท และกองทุนสมัครใจของบริษัท 3,100 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมค่าทดแทนที่ดินและการพัฒนาสวัสดิการ สุขภาพ และการศึกษา โดยเฉพาะกองทุนช่วยเหลือครัวเรือนจำนวน 1,040 ล้านบาท ที่จะจ่ายเป็นรายปีมูลค่า 41.6 ล้านบาท ให้กับประชาชนใน 24 หมู่บ้าน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับเงินช่วยเหลือเฉลี่ยระหว่าง 13,000-40,000 บาทต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างความอยู่ดีกินดีและลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตทางอุตสาหกรรม
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