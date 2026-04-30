ขั้วสีส้ม-สีฟ้าผนึกกำลังตรวจสอบ ป.ป.ช. ปมคดีศักดิ์สยาม

พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์จับมือกันตรวจสอบการทำงานของ ป.ป.ช. กรณีที่ตีตกคดีหุ้นของศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซึ่งขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ฝ่ายค้านเตรียมล่ารายชื่อส่งศาลฎีกา
ปรากฏการณ์ทาง การเมือง ที่น่าจับตามองเกิดขึ้นเมื่อพรรค การเมือง สองขั้วที่เคยมีแนวทางแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ พรรคประชาชน (ขั้วสีส้ม) และ พรรคประชาธิปัตย์ (ขั้วสีฟ้า) ประกาศจับมือกันเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช. ) แรงผลักดันสำคัญมาจากการตัดสินใจของ ป. ป.
ช. ที่มีมติ “ตีตก” คำร้องคดีการถือครองหุ้นของบริษัท หจก.
บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิง สถานการณ์นี้ทำให้พรรคฝ่ายค้านต้องใช้เครื่องมือทางรัฐธรรมนูญอย่างมาตรา 236 เพื่อล่ารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส. ) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.
) เพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาทำการไต่สวนอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อกังขาเกี่ยวกับการ “ฟอกขาว” ทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น พรรคประชาชน ภายใต้การนำของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ไอติม” ในฐานะวิปฝ่ายค้าน ได้เริ่มดำเนินการล่ารายชื่อ สส. ให้ครบ 140 เสียง โดยพรรคประชาชนมีรายชื่อ สส.
ในมืออยู่แล้ว 119 เสียง ทำให้ต้องเร่งเดินหน้าชักชวนเพื่อนพรรคฝ่ายค้านและ สว.
ให้ร่วมลงชื่อเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปจำนวน 20,000 คน สามารถร่วมลงชื่อสนับสนุนได้ อย่างไรก็ตาม นายพริษฐ์แสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่ จึงได้ออกมาเตือนนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ คนปัจจุบัน ว่าอย่าทำซ้ำรอยประธานสภาฯ ในอดีตที่เคยปฏิเสธคำร้องสอบ ป. ป.
ช.
ในคดีนาฬิกาหรู พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และเตรียมเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอนอำนาจในการตัดสินใจของประธานสภาฯ ในขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กร และไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงได้ การสร้างความเที่ยงธรรมให้กับองค์กรอิสระถือเป็นหัวใจสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ นอกจากนี้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.
บัญชีรายชื่อ ได้แถลงยืนยันมติของพรรค 2 ข้อสำคัญ ได้แก่ การยินดีร่วมลงชื่อ 140 เสียงกับพรรคประชาชน และการเปิดเผย “หลักฐานใหม่” ที่เป็นหนังสือสั่งการในสมัยที่นายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งระบุว่าการประมูลจัดซื้อจัดจ้างจะต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบก่อน หลักฐานชิ้นนี้ขัดแย้งกับข้ออ้างของ ป. ป.
ช. ที่ว่านายศักดิ์สยามไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงาน พรรคประชาธิปัตย์จึงเตรียมยื่นหลักฐานใหม่นี้ต่อ ป. ป. ช.
เพื่อให้มีการทบทวนคำวินิจฉัยเดิมโดยด่วน เมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตอบกลับด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นว่า ยังไม่ได้รับการยื่นเรื่องดังกล่าว และการกังวลว่าอาจมีการ “ดึงเช็ง” หรือเตะถ่วงเรื่องนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น หากได้รับเรื่องแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอน โดยย้ำว่าจะยึดหลัก “เที่ยงธรรม” และให้วิญญูชนเป็นผู้ตัดสิ
