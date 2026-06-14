ขอบสนามเตือนภัยการแอบอ้างชื่อและโลโก้โดยกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์

บริษัทขอบสนามประกาศแจ้งเตือนการแอบอ้างชื่อ โลโก้ และสัญลักษณ์ขององค์กรโดยกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อชักชวนการพนันออนไลน์ พร้อมวางแผนดำเนินคดีตามกฎหมายคอมพิวเตอร์และการปิดกั้น URL ปลอม
บริษัท ขอบสนาม จำกัด ประกาศเตือนภัยประชาชนเรื่อง การแอบอ้างชื่อ องค์กรโดยกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งได้จัดทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปลอมที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับ "KobSanam" รวมถึงโลโก้ สีสัน ตัวอักษรและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงอย่างชัดเจน จุดประสงค์ของการแอบอ้างคือการชักชวนให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกหรือทำธุรกรรมการเงินในรูปแบบ การพนันออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มแฟนบอลและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท พร้อมสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับร้ายแรง บริษัทได้สั่งการฝ่ายกฎหมายให้รวบรวมหลักฐานดิจิทัลและเตรียมยื่นฟ้องต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.
ปอท.
) ภายใต้อำนาจของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยไม่มีการยอมรับการเสียสละใด ๆ การแอบอ้างดังกล่าวถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า และการทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทที่มุ่งสร้างมาตรฐานสื่อกีฬาพรีเมียม การดำเนินการของบริษัทจะครอบคลุมทั้งขั้นตอนทางแพ่งและอาญา รวมถึงการประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) เพื่อบล็อก URL ของเว็บไซต์ปลอมทันที เพื่อปกป้องผู้บริโภคและหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ไม่โอนเงินหรือทำการชำระเงินใด ๆ ผ่านลิงก์หรือแอปพลิเคชันที่อ้างว่าเป็นของขอบสนาม หากพบเว็บไซต์หรือเพจที่อ้างอิงชื่อ "ขอบสนาม" หรือ "KobSanam" ที่ไม่มีการรับรองจากบริษัท ควรหยุดการใช้งานทันทีและบันทึกหลักฐานเพื่อแจ้งความต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพนี้เป็นภัยต่อสาธารณะและต้องได้รับการจัดการอย่างเข้มงวด บริษัทขอบสนามจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของตนเอง รวมถึงให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์ในอนาค
ขอบสนาม การแอบอ้างชื่อ มิจฉาชีพออนไลน์ การพนันออนไลน์ กฎหมายคอมพิวเตอร์
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