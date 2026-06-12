ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027 (TTM+2027) ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027 (TTM+2027) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชูกลยุทธ์ อีสานไนท์ (Isan Night) โดยผนึกกำลัง 19 จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อนำเสนอศักยภาพของทั้งภูมิภาค ไม่ใช่แค่ขอนแก่นเพียงจังหวัดเดียว
ขอนแก่น ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027 ( TTM+2027 ) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชูกลยุทธ์ อีสานไนท์ ( Isan Night ) โดยผนึกกำลัง 19 จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อนำเสนอศักยภาพของทั้งภูมิภาค ไม่ใช่แค่ ขอนแก่น เพียงจังหวัดเดียว นำเสนอ 5 ซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ (Isan Signature) ได้แก่ อาหารอีสาน, ผ้าทอพื้นเมือง, นวดจิตอีสาน, หมอลำ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness) เพื่อดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วโลก แสดงความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง สนามบินนานาชาติ , โรงแรมที่พัก , ศูนย์ประชุม และการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical & Wellness Hub) เพื่อรองรับผู้ร่วมงานระดับนานาชาติ วันนี้ (วันที่ 13 มิถุนายน 2569) ดร.
ณัฏฐิญา ตันทสุข ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานหอการค้าขอนแก่น กล่าวว่า ทีมคณะกรรมการภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่น ประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027 (TTM+2027) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้รับโอกาสสำคัญนี้ ขอนแก่นแสดงความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมงานระดับนานาชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น ระบบการคมนาคม สนามบินขอนแก่นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 9 กม.
มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ถึง 5 ล้านคนต่อปี (ปัจจุบันใช้อยู่ 1.8 ล้านคน) พร้อมเที่ยวบินเชื่อมต่อกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต รวมถึงการเจรจาเส้นทางระหว่างประเทศกับเวียดนาม (ดานัง) ขณะที่ที่พักและสถานที่จัดงาน มีโรงแรมระดับ 4-5 ดาวรองรับกว่า 1,700 ห้อง และศูนย์ประชุม CP Hall พื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ทั้งยังมีจุดเด่นเรื่องของ Medical & Wellness Hub ซึ่ง ขอนแก่นวางตำแหน่งเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับภูมิภาค นอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขอนแก่นยังมุ่งเน้นความเป็น Eco City ผ่านโครงการ
ขอนแก่น Thailand Travel Mart Plus 2027 TTM+2027 อีสานไนท์ Isan Night ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงสร้างพื้นฐาน สนามบินนานาชาติ โรงแรมที่พัก ศูนย์ประชุม Medical & Wellness Hub Eco City โครงการ Food Surplus
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