ขอนแก่นผ่านคัดเลือกอุทยานธรณีโลกยูเนสโก เตรียมรับรองเม.ย.2570
อุทยานธรณีขอนแก่นผ่านฉลุยคัดเลือกสมาชิกยูเนสโก คาดได้รับรองเป็นทางการเมษายน 2570 ทำให้ไทยมีอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 3
กรมทรัพยากรธรณี ภายใต้การนำของนาย สุมลธิ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งข่าวดีอย่างเป็นทางการจากการประชุมสภาอุทยานธรณีโลก ยูเนสโก ครั้งที่ 11 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อุทยานธรณีขอนแก่น ผ่านการพิจารณาเพื่อเสนอขอรับรองสถานะเป็นอุทยานธรณีโลก ยูเนสโก อย่างเป็นทางการ
ความสำเร็จดังกล่าวจะนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2570 หากได้รับการอนุมัติ ประเทศไทยจะมีอุทยานธรณีโลกเพิ่มเป็นแห่งที่ 3 ต่จากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชAlso readสาธิตศิลปากรคว้าทองและเงินหมากฮอส ม.ปลาย คำมอกหลวงเกมส์
กลไกการดำเนินงานและมาตรฐานสากล
นายสุมลธิ ชมกลิ่น ระบุว่า ความสําเร็จในการคัดเลือกครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรมทรัพยากรธรณีที่สนับสนุนด้านวิชาการและการอนุรักษ์มรดกธรณี
ที่ประชุมยูเนสโกได้ยกย่องโครงสร้างการบริหารจัดการของอุทยานธรณีขอนแก่นที่มีความเป็นอิสระ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงความพร้อมด้านบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุมมองจากยูเนสโก
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีบทบาทสำคัญในการขยับขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรธรณีสนับสนุนด้านวิชาการและการอนุรักษ์มรดกธรณี รวมถึงการพัฒนาอุทยานธรณีตามมาตรฐานสากล
นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม แสดงถึงความร่วมมือระดับนานาชาติในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรณีของประเทศไทย
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโกจะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านระบบการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
โครงการนี้จะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy