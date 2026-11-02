TH
Advertisement
Economy

ขอนแก่นผ่านคัดเลือกอุทยานธรณีโลกยูเนสโก เตรียมรับรองเม.ย.2570

thaipost#62 in ประเทศไทย
ขอนแก่นผ่านคัดเลือกอุทยานธรณีโลกยูเนสโก เตรียมรับรองเม.ย.2570
อุทยานธรณีขอนแก่น · ยูเนสโก · สุมลธิ ชมกลิ่น
Advertisement

อุทยานธรณีขอนแก่นผ่านฉลุยคัดเลือกสมาชิกยูเนสโก คาดได้รับรองเป็นทางการเมษายน 2570 ทำให้ไทยมีอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 3

กรมทรัพยากรธรณี ภายใต้การนำของนาย สุมลธิ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งข่าวดีอย่างเป็นทางการจากการประชุมสภาอุทยานธรณีโลก ยูเนสโก ครั้งที่ 11 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อุทยานธรณีขอนแก่น ผ่านการพิจารณาเพื่อเสนอขอรับรองสถานะเป็นอุทยานธรณีโลก ยูเนสโก อย่างเป็นทางการ

ความสำเร็จดังกล่าวจะนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2570 หากได้รับการอนุมัติ ประเทศไทยจะมีอุทยานธรณีโลกเพิ่มเป็นแห่งที่ 3 ต่จากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราช

Also readสาธิตศิลปากรคว้าทองและเงินหมากฮอส ม.ปลาย คำมอกหลวงเกมส์

กลไกการดำเนินงานและมาตรฐานสากล

นายสุมลธิ ชมกลิ่น ระบุว่า ความสําเร็จในการคัดเลือกครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรมทรัพยากรธรณีที่สนับสนุนด้านวิชาการและการอนุรักษ์มรดกธรณี

ที่ประชุมยูเนสโกได้ยกย่องโครงสร้างการบริหารจัดการของอุทยานธรณีขอนแก่นที่มีความเป็นอิสระ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงความพร้อมด้านบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

Advertisement

บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุมมองจากยูเนสโก

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีบทบาทสำคัญในการขยับขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพยากรธรณีสนับสนุนด้านวิชาการและการอนุรักษ์มรดกธรณี รวมถึงการพัฒนาอุทยานธรณีตามมาตรฐานสากล

นางสาวจิตรลดา จันทร์แหยม รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม แสดงถึงความร่วมมือระดับนานาชาติในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรณีของประเทศไทย

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

การได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโกจะส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านระบบการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น

โครงการนี้จะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืน

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
อุทยานธรณีขอนแก่น ยูเนสโก สุมลธิ ชมกลิ่น กรมทรัพยากรธรณี อบจ.ขอนแก่น

More on Economy

See all

นั่งรถไฟไปเที่ยวงานพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 วันที่ 1 พ.ย.2569-14 มี.ค.2570

การรถไฟฯ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก อุดรธานี 2569 โดยสามารถนั่งรถไฟ มาถึงสถานีหยุดรถได้ที่ชานชาลาชั่วคราว พืชสวนโลกอุดรธานี แล้วเดินทางเชื่อมตรงพื้นที่จัดงานได้เลย

Thansettakij

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextนั่งรถไฟไปเที่ยวงานพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 วันที่ 1 พ.ย.2569-14 มี.ค.2570