ขอนแก่นผนึกกำลัง 6 อำเภอสกัดกั้นยาเสพติด เดินหน้าโมเดลชุมชนล้อมรักษ์หวังคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

จังหวัดขอนแก่นเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกใน 6 อำเภอพื้นที่เสี่ยง พร้อมนำโมเดลชุมชนล้อมรักษ์มาปรับใช้เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน โดย สสส. ตั้งเป้าขยายผล 5 จังหวัดนำร่องภายในปี 2570
สถานการณ์ ยาเสพติด ในประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ เมื่อพบข้อมูลว่ามีจำนวนผู้ใช้สารเสพติดสูงถึง 1.6 ถึง 1.
9 ล้านคน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ยาเสพติดหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกลงอย่างมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานและเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่วงจรนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยเหตุนี้จังหวัดขอนแก่นจึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก โดยเน้นพื้นที่ 6 อำเภอสำคัญที่ถูกระบุว่าเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่สำคัญ ได้แก่ อำเภออุบลรัตน์ น้ำพอง ชุมแพ มัญจาคีรี หนองเรือ และบ้านฝาง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของยาบ้าและยาไอซ์เข้าสู่ส่วนกลาง การดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงและตัดวงจรการค้ายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน หัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้คือการปรับเปลี่ยนมุมมองตามแนวคิดที่ว่า ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาทางโรคสมองติดยา แทนที่จะเน้นการปราบปรามเพียงมิติเดียว จังหวัดขอนแก่นได้นำโมเดลชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มาปรับใช้เพื่อดูแลผู้ผ่านการบำบัดอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสพซ้ำ โดย สสส. ได้วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างกลไกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในปี 2570 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างภาคภูมิใจและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอีกครั้ง นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งวิกฤต ทางโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นได้ดำเนินการขยายศูนย์มินิธัญญารักษ์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านภาวะวิกฤตมาจากโรงพยาบาลชุมชน โดยศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกับการติดตามช่วยเหลือผ่านศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม การดำเนินการแบบครบวงจรเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาตัวผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มักเกิดจากผลกระทบของยาเสพติด การประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชนที่แข็งแกร่งในขอนแก่นถือเป็นต้นแบบสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นที่สามารถขยายผลไปสู่ระดับประเทศได้ในอนาคต ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ปลอดภัยจากภัยร้ายของยาเสพติดและสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างยั่งยื
ยาเสพติด ขอนแก่น ชุมชนล้อมรักษ์ สสส การบำบัดยาเสพติด
