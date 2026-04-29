ขสมก. รับนโยบายเร่งแผนฟื้นฟู เปลี่ยนรถเมล์เป็น EV-NGV ลดหนี้ 1.5 แสนล้าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบาย ขสมก. เร่งแผนฟื้นฟูด้วยการเปลี่ยนรถเมล์เป็น EV และ NGV เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ แก้ปัญหาหนี้สินสะสม 150,000 ล้านบาท พร้อมเตรียมติดตั้งสถานีชาร์จรองรับรถเมล์ไฟฟ้าล็อตใหญ่
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายสำคัญแก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( ขสมก.
) โดยเน้นย้ำการเร่งดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมมูลค่าสูงถึง 150,000 ล้านบาท และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นโยบายหลักคือการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารพลังงานสะอาด ทั้งรถเมล์ไฟฟ้า (EV) และรถเมล์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินรถลงประมาณ 40-50% ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการบรรเทาภาระทางการเงินของ ขสมก.
ในระยะยาว แผนการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารของ ขสมก.
จะเริ่มต้นด้วยการทยอยปลดระวางรถเมล์ NGV และรถเมล์ดีเซลเก่าที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงถึง 2,000 บาทต่อคันต่อวัน โดยจะนำรถเมล์ EV จำนวนประมาณ 700 คัน มาทดแทน วงเงินลงทุนประมาณ 7,100 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2570-2571 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเช่ารถ EV จำนวน 800 คัน วงเงินรวม 8,139.9162 ล้านบาท เพื่อทดแทนรถเมล์ปรับอากาศเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลที่ชำรุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานเกิน 30 ปี การจัดหารถโดยวิธีการเช่านี้ครอบคลุมค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และระบบอัดประจุไฟฟ้า โดยยืนยันว่ารถที่จัดหาจะต้องเป็นรถใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ การเปิดประมูลโครงการเช่ารถ EV จะเป็นไปตามระเบียบพัสดุอย่างโปร่งใส และจะไม่พิจารณาข้อเสนอจากบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เนื่องจากไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง เพื่อรองรับการใช้งานรถเมล์ไฟฟ้าล็อตใหญ่ในปี 2570 ขสมก.
เตรียมปูพรมติดตั้งสถานีชาร์จจำนวน 12 อู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ ขสมก. ยังมีแผนปรับปรุงเส้นทางเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร และเพิ่มรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น การเช่าพื้นที่ในสถานีขนส่ง หรือการติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อสร้างรายได้เสริมและลดการขาดทุน ซึ่งปัจจุบัน ขสมก.
ขาดทุนต่อปีประมาณ 8,000 ล้านบาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายให้ ขสมก.
พิจารณาแนวทางการจัดการรถโดยสารเก่าที่ปลดระวาง โดยให้คัดแยกตามสภาพ หากยังสามารถใช้งานได้ ให้เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้จำหน่ายเป็นซากหรือดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภา
ขสมก. รถเมล์ไฟฟ้า EV NGV แผนฟื้นฟู หนี้สิน กระทรวงคมนาคม
United States Latest News, United States Headlines
