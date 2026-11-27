ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์คำนวณเงินกองทุน NC โบรกเกอร์และอนุพันธ์ดิจิทัล
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับเกณฑ์คำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ NC ของโบรกเกอร์และบริษัทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทบทวนอัตราความเสี่ยง haircut สินทรัพย์ดิจิทัลและตราสารซับซ้อนคุมกลุ่มบริษัทเข้มงวดขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ประกาศแผนปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อสะท้อนความเสี่ยงในตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแม่นยำ
การปรับปรุงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุนปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และธุรกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลและตราสารหนี้รูปแบบใหม่ ที่อาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานเดิมAlso readตลท.เปิดซื้อขาย PF-GRAND-ROH ถึง 16 ธ.ค. บังคับ Cash Balance
ปรับอัตราความเสี่ยง haircut สินทรัพย์ดิจิทัลและตราสารหนี้
ก.ล.ต. เสนอให้ปรับปรุงอัตราความเสี่ยง หรือ haircut ในด้าน position risk ของสินทรัพย์บางประเภทโดยเฉพาะ ได้แก่ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) และหน่วยลงทุน เพื่อให้อัตราดังกล่าวสะท้อนความเสี่ยงจากการลงทุนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว การทบทวนครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการกำหนดอัตรา haircut ด้าน position risk สำหรับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนประเภท perpetual bond, Basel III bond และ NC bond รวมถึงสลากออมทรัพย์และสลากออมสิน เพื่อให้การคำนวณมีความยุติธรรมตามระดับความเสี่ยงจริง
มาตรการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับมาตรฐานการประเมินสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงหรือโครงสร้างซับซ้อน ให้สามารถรองรับความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ลดโอกาสเกิดช่องว่างในการคำนวณเงินทุนที่ต้องสำรอง
ยกระดับการคำนวณผลิตภัณฑ์และธุรกรรมที่ซับซ้อน
การปรับปรุงคำอธิบายประกอบการคำนวณ NC มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดในลักษณะ sub-broker และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (OTC derivatives)
รวมถึงการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) การลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท L&I ETF และการออกหรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured notes) ซึ่งก่อนหน้าอาจมีการตีความหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท
การกำหนดมาตรฐานการคำนวณที่ชัดเจนสำหรับธุรกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถคำนวณเงินกองทุน NC ได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน across整个 industry ส่งเสริมความโปร่งใสและความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงิน
คุมเข้มธุรกรรมกลุ่มบริษัทลดความเสี่ยงกระจุกตัว
ก.ล.ต. ยังเพิ่มความเข้มงวดในการทำธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่ม โดยกำหนดไม่ให้ไม่นับธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนทางการเงินภายในกลุ่มเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องอีกต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้สถานะทางการเงินดูดีเกินจริง
พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อให้เงินกองทุน NC สะท้อนฐานะทางการเงินรวมถึงสภาพคล่องที่แท้จริง
มาตรการนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากธุรกรรมภายในกลุ่มที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของตลาดทุนโดยรวม และเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2569 เพื่อรวบรวมมุมมองจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนบังคับใช้จริง
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