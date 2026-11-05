ก.ล.ต. เผยไตรมาส 3/2569 กองทุน ESG โตพุ่ง 51.7% เงินเข้าตลาดมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานภาพรวมตลาดทุนไตรมาส 3 ปี 2569 พบกองทุน Thai ESG มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเติบโตกว่า 51% พร้อมขยายวงเงินลดหย่อนภาษีกระตุ้นการลงทุนอย่างชัดเจน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) เปิดเผยรายงานภาพรวมตลาดทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2569 ว่าภาคการลงทุนระยะยาวยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีตัวขับเคลื่อนสำคัญจากผลิตภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืนและ ตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่มียอดเสนอขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 44 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตราสารหนี้ยั่งยืนพุ่ง 44.62%
ตราสารหนี้ภาคเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มียอดเสนอขายรวมในไตรมาส 3 ปี 2569 จำนวน 34,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 10,780 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 44.62% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 การขยายตัวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการระดมทุนของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นเกณฑ์หลักในการดำเนินการAlso readปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2569 วันพระพฤศจิกายน 2569
กองทุน Thai ESG โต 51.7%
กองรวม Thai ESG มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 อยู่ในระดับ 72,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,652 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.70 จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ การเพิ่มวงเงินลดหย่อนจาก 100,000 บาท เป็น 300,000 บาท และลดระยะเวลาถือครองขั้นต่ำจาก 8 ปี เหลือเพียง 5 ปี
SRI Fund ขยายตัวตามกระแส ESGX
สำหรับกองรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 148,420 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 37.18 หรือเพิ่มขึ้น 40,228 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 2568 การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านกองทุน Thai ESGX ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2568 ประกอบกับบริษัทจัดการกองทุนให้ความสำคัญกับการบริหารการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น
ตลาดทุนรวมโต 11.65%
ภาพรวมกองทุนรวมทั้งอุตสาหกรรมมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 รวมกันอยู่ที่ 6.30 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 657,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.65 จาก 5.65 ล้านล้านบาทในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 1 มกราคมถึง 30 กันยายน 2569 มีการอนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 4 บริษัท และเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อลงทุน (Investment Token) จำนวน 2 บริษัท รวมมูลค่าโครงการ 1,625 ล้านบาท
มาตรการป้องกันมิจฉาชีพได้ผล
สายด่วนแจ้งเบาะแสการหลอกลงทุนของ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งและให้คำปรึกษาจำนวน 781 ครั้งในไตรมาสที่ 3 โดยเป็นคำปรึกษาประชาชน 695 ครั้ง และประสานปิดกั้นช่องทางหลอกลวง 86 ครั้ง ซึ่งทั้งสองตัวเลขลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการป้องกันเชิงรุกและการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบช่วยระงับบัญชีม้าทรัพย์สินดิจิทัลสะสมรวม 64,460 บัญชี
บังคับใช้กฎหมายหนักมือ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายในช่วงไตรมาส 3 ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิดต่อนักงานสอบสวนคดีอาญาจำนวน 6 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 15 ราย และเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด 71 ราย เป็นค่าปรับรวม 18.48 ล้านบาท ส่วนมาตรการลงโทษทางแพ่งมีผู้กระทำผิด 3 ราย ยินยอมชำระค่าปรับ 5.61 ล้านบาท และชดเชยเงินแทนผลประโยชน์ที่ได้รับอีก 3.69 ล้านบาท เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว
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