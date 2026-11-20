ก.ล.ต. ชี้ 'Tick Size' ไทยสูงสุดภูมิภาค ปรับลดช่วยลดต้นทุน-เพิ่มสภาพคล่อง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยืนยันตลาดหุ้นไทยมี Tick Size สูงสุดในภูมิภาค การปรับลดช่วยกระจายราคา ลดส่วนต่าง และเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ลงทุนอย่างยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยผลการวิเคราะห์เชิงลึกว่าตลาดทุนไทยเผชิญกับปัญหาค่าใช้จ่ายแฝงจากการกำหนดช่วงราคาขั้นต่ำ หรือ Tick Size ที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการค้นหาราคาและ สภาพคล่อง ในระบบตลาดหุ้นไทย
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษกของ ก.ล.ต. ได้แถลงยืนยันว่าหน่วยงานกำลังติดตามและประเมินผลมาตรการซื้อขายใหม่อย่างใกล้ชิดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมาตรการดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแก้ไขจุดอ่อนทางโครงสร้างที่พบในการวิจัยก่อนหน้านี้Also readตลท.จับตาชอร์ตเซล หลังใช้เกณฑ์ใหม่ ย้ำลด Tick Size เพิ่มสภาพคล่อง
ข้อมูลเชิงลึกพบต้นทุนแฝงสูงที่สุดในภูมิภาค
ผลการวิจัยซึ่งนำเสนอในงาน SEC Capital Market Symposium 2025 โดยฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูลของ ก.ล.ต. ในเอกสารวิจัยชื่อ Tiny Ticks, Big Impact? Reassessing Tick Size in the Thai Stock Market พบว่าในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา ตลาดหุ้นไทยมีขนาด Tick Size เฉลี่ยสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
อัตราส่วนระหว่างขนาด Tick Size ต่อราคาหุ้นของไทย หรือ Tick-to-Price Ratio ยังอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วทั่วโลก นอกจากนี้ ยังพบสถิติที่น่าตื่นตระหนกว่าหุ้นไทยถึง 74% ถูกจำกัดด้วยช่วงราคาขั้นต่ำ ทำให้เกิดการกระจุกตัวของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ดีที่สุด หรือ Best Bid และ Best Ask ในระดับสูง
ลักษณะดังกล่าวสะท้อนว่าราคาซื้อขายหุ้นไทยส่วนใหญ่เป็น Tick-Constrained Stocks ซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่สามารถเสนอราคาซื้อขายในรายละเอียดที่ละเอียดกว่าช่วงราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ได้ ส่งผลให้กลไกการทำงานของตลาดมีความคล่องตัวต่ำและเกิดช่องว่างของราคา
การปรับโครงสร้างเพื่อลดส่วนต่างราคาซื้อขาย
ก.ล.ต. สรุปผลการวิเคราะห์ว่าการปรับลดขนาด Tick Size จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดส่วนต่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย หรือ Bid-Ask Spread ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนต่างนี้ถือเป็นต้นทุนแฝงหลักที่นักลงทุนทุกคนต้องแบกรับในแต่ละครั้งที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์
เมื่อต้นทุนแฝงลดลง นักลงทุนจะมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากความได้เปรียบด้านราคาที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน การปรับลดช่วงราคาขั้นต่ำยังช่วยเพิ่มโอกาสในการจับคู่คำสั่งซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้มีความถี่และรวดเร็วมากขึ้น
มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มองว่าการปรับโครงสร้างนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมกับตลาดชั้นนำอื่นๆ ในระดับโลก
ขั้นตอนการบังคับใช้และผลกระทบต่อผู้ลงทุน
ทั้งสองหน่วยงานได้หารือร่วมกันเพื่อออกแบบมาตรการลด Tick Size ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลกระทบเชิงลบและประโยชน์ที่จะได้รับ จากนั้นจึงเสนอให้ ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ
สำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดคือการลดต้นทุนการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรสุทธิหรือลดความสูญเสียเมื่อมีการซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ โดยการปรับปรุงโครงสร้างนี้จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการค้นหาราคา ทำให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงได้ดีขึ้น
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