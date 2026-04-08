ก.ล.ต. ยกระดับ KYC/CDD สกัดกั้นทุนเทาในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เร่งยกระดับมาตรฐาน KYC/CDD เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ คาดประกาศใช้มาตรการภายในเดือนเมษายนนี้
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.
) เปิดเผยถึงการหารือกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล การยกระดับนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้กระบวนการ KYC/CDD มีความเข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้ตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินและการกระทำผิดทางเทคโนโลยี ก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของตลาดทุนในภาพรวม โดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ KYC/CDD อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับนักลงทุนทุกคน\การหารือกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเน้นไปที่การกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานร่วมกันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาดทุน การยกระดับมาตรฐาน KYC/CDD ไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในตลาด ก.ล.ต. ได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจให้ครอบคลุมถึงผู้มีอำนาจที่แท้จริง รวมถึงการถือหุ้นทางอ้อมและบุคคลที่ร่วมกันใช้อำนาจ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมและตลาดทุนโดยรวม ความพยายามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ในการสร้างตลาดทุนที่แข็งแกร่ง โปร่งใส และน่าเชื่อถือ\ปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้มาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนเมษายนนี้ การดำเนินการนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาและปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับความท้าทายและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดทุน การยกระดับมาตรฐาน KYC/CDD ถือเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องนักลงทุน เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของตลาด และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย ก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อสร้างตลาดทุนที่เป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเท
ก.ล.ต. KYC CDD ฟอกเงิน ตลาดทุน สินทรัพย์ดิจิทัล
