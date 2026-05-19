ก.ล.ต. สหรัฐฯ เสนอปฏิรูปกฎการระดมทุนสาธารณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 ปล่อยก.ล.ตต. สหรัฐฯ เสนอปฏิรูปกฎการระดมทุนสาธารณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 20 ปี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่บริษัทที่เข้าตลาด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขอให้เกณฑ์ผู้ยื่นรายงานแบบเร่งด่วนขนาดใหญ่จาก $700 ล้านเป็น $2 พันล้าน การปฏิรูปนี้ยังเสนอให้บริษัทคริปโตได้รับประโยชน์โดยตรงจากกฎใหม่นี้ เบื้องต้นก.ล.ตต. สหรัฐฯ ยังเตรียมการ ’ข้อยกเว้นนวัตกรรม’ โดยอาจเปิดโอกาสให้แพลตฟอร์มบล็อกเชนเสนอขายหุ้นในรูปแบบโทเคน ซึ่งอาจประกาศใช้เร็วๆ นี้ การปฏิรูปกฎ IPO นี้ช่วยลดอุปสรรคและต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับบริษัทคริปโตที่ต้องการเข้าระดมทุนในตลาดทุนดั้งเดิม ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อโครงสร้างระยะยาวของอุตสาหกรรม
