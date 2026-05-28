Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ก.ล.ต. ไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

เศรษฐกิจ News

ก.ล.ต. ไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ก.ล.ต.หลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล
📆5/28/2026 7:17 AM
📰siamblockchain
160 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 53%

ก.ล.ต. ไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อดึงกิจกรรมซื้อขายและฝากเหรียญของลูกค้าให้อยู่ในไทยมากขึ้น

ก. ล. ต.

ไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล มุ่งดึงกิจกรรมซื้อขาย และฝากเหรียญของลูกค้าให้อยู่ในไทยมากขึ้น แผนใหม่เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างกระดานเทรด นายหน้า และผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัย และระบบจัดเก็บที่เข้มงวดขึ้น มีการปรับโครงสร้างความเสี่ยงใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจด้วยวิธี NC-1 ครอบคลุมความเสี่ยงคู่สัญญา การชำระราคา และความผิดพลาดในการบริหารจัดการ เปิดให้ผู้สนใจแสดงความเห็นได้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ก.

ล. ต.

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) และระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ สามารถเชื่อมต่อและร่วมมือระหว่างกันได้มากขึ้น สนับสนุนให้กิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าให้อยู่ภายในประเทศมากขึ้น และลดการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างประเทศ พร้อมปรับปรุง NC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สะท้อนความเสี่ยงมากขึ้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขายและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าภายในประเทศ (local activities) และหลักเกณฑ์ NC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมุ่งสร้างระบบนิเวศในประเทศที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ลดการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องความรับผิดและความปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ให้สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ traditional และสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บริษัทเดียวกัน) ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจมากขึ้นด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.

ล. ต.

) จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1* โดยเพิ่มประเภทความเสี่ยงใหม่ ได้แก่ ความเสี่ยงจากคู่สัญญา ความเสี่ยงด้านการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล และความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขาย และเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าภายในประเทศ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Exchange) และนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Broker) รวมทั้งปรับปรุง NC สำหรับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodian) ให้มีความเหมาะสม และได้สัดส่วนกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (3) ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การปรับปรุงอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มประเภทความเสี่ยงใหม่ การปรับปรุงระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องหยุดประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ traditional และสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บริษัทเดียวกัน และการปรับปรุงนิยามผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครอบคลุมมากขึ้

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

ก.ล.ต. หลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมซื้อขาย ฝากเหรียญ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-28 10:16:45