ก.ล.ต. ไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อดึงกิจกรรมซื้อขายและฝากเหรียญของลูกค้าให้อยู่ในไทยมากขึ้น
ไทย เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล มุ่งดึงกิจกรรมซื้อขาย และฝากเหรียญของลูกค้าให้อยู่ในไทยมากขึ้น แผนใหม่เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างกระดานเทรด นายหน้า และผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัย และระบบจัดเก็บที่เข้มงวดขึ้น มีการปรับโครงสร้างความเสี่ยงใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจด้วยวิธี NC-1 ครอบคลุมความเสี่ยงคู่สัญญา การชำระราคา และความผิดพลาดในการบริหารจัดการ เปิดให้ผู้สนใจแสดงความเห็นได้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ก.
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) และระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ สามารถเชื่อมต่อและร่วมมือระหว่างกันได้มากขึ้น สนับสนุนให้กิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าให้อยู่ภายในประเทศมากขึ้น และลดการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างประเทศ พร้อมปรับปรุง NC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สะท้อนความเสี่ยงมากขึ้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขายและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าภายในประเทศ (local activities) และหลักเกณฑ์ NC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมุ่งสร้างระบบนิเวศในประเทศที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ลดการพึ่งพาผู้ให้บริการต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องความรับผิดและความปลอดภัยของระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ให้สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ traditional และสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บริษัทเดียวกัน) ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจมากขึ้นด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.
) จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ NC ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-1* โดยเพิ่มประเภทความเสี่ยงใหม่ ได้แก่ ความเสี่ยงจากคู่สัญญา ความเสี่ยงด้านการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล และความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขาย และเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าภายในประเทศ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Exchange) และนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Broker) รวมทั้งปรับปรุง NC สำหรับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodian) ให้มีความเหมาะสม และได้สัดส่วนกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (3) ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การปรับปรุงอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มประเภทความเสี่ยงใหม่ การปรับปรุงระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องหยุดประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ traditional และสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บริษัทเดียวกัน และการปรับปรุงนิยามผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ครอบคลุมมากขึ้
