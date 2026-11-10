ก.ล.ต. ลงโทษหนัก 14 นักลงทุน操纵หุ้น YONG ปรับรวมกว่า 100 ล้านห้ามทำธุรกิจ 8 เดือน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งปรับ 14 ผู้ต้องหา操纵หุ้น YONG รวมค่าปรับและค่าเสียหายกว่า 100 ล้านบาท พร้อมห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นเวลา 8.5 และ 17 เดือน ตามลำดับ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งลงโทษทางปกครองต่อผู้กระทำความผิดจำนวน 14 รายที่เกี่ยวข้องกับการ 操纵ราคา หรือปริมาณการซื้อขาย หุ้น YONG โดยมีการสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายนานาชาติเป็นเวลา 8.5 เดือน และห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เป็นเวลา 17 เดือน
รายละเอียดการกระทำความผิดและกลไกการ操纵
การกระทำดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น YONG โดยแบ่งหน้าที่กันในการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายผ่านการสลับกันส่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายหุ้น YONG ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและของผู้กระทำความผิดรายอื่น ซึ่งการกระทำนี้ส่งผลให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดและมีการสั่งซื้อหรือขายหุ้นต่อเนื่องในระยะเวลาเดียวกันAlso readบุกทลายฐานไฮบริดสแกมกลางพัทยา! รวบ 10 ต่างชาติ พบ 4 ชาวจีนมีหมายจับ เสียหายคาด 300 ล้าน
วัตถุประสงค์หลักของการกระทำคือการทำให้อาการเปิดหุ้น YONG ปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติจากสภาพปกติ โดยเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
สถานภาพของผู้ต้องหามุมมองและข้อกล่าวหา
ผู้ต้องหาทั้ง 14 รายมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งในด้านการส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางการเงิน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อสร้างภาพลวงตาในตลาด หลักฐานยืนยันว่ามีการกระทำความผิดตาม มาตรา 244/3 (1) (2) ประกอบมาตรา 244/5 (4) และ/หรือ มาตรา 244/6 (3) และ/หรือ (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผลกระทบเชิงลึกและโทษทางปกครองที่ชัดเจน
ก.ล.ต. ได้กำหนดโทษทางปกครองโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ การปรับค่าปรับทางแพ่งและการชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่แตกต่างกันไปตามบทบาทและผลประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละราย โดยมีการคำนวณอย่างละเอียดเพื่อสะท้อนความรุนแรงของการละเมิดกฎตลาด
สำหรับการปรับค่าปรับและชดใช้ค่าใช้จ่าย ผู้ต้องหาบางราย ได้แก่ นายนพดล นายพรเทพ นางปราณี นางสาวพัทธธีรา และนายภาณุภณ ต้องชำระเงินรวมทั้งสิ้นรายละ 538,292.22 บาท ซึ่งเป็นการปรับฐานเดียวกันสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้นของการกระทำความผิดในกรณีนี้
ส่วนผู้ต้องหาที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลประโยชน์สูงกว่า ได้แก่ นายอุลิต และนายอัฟฟาน ต้องชำระเงินรวมทั้งสิ้นรายละ 10,038,292.22 บาท ขณะที่นางสาวสโรชา ต้องชำระจำนวน 12,538,292.22 บาท และนายฟาอีส พร้อมนายอับดุลวาฮับ และนายอัดดีน ต้องชำระจำนวน 1,940,007.22 บาท, 2,038,292.22 บาท และ 1,948,407.22 บาท ตามลำดับ
ผู้ต้องหาที่ได้รับการปรับในจำนวนสูงสุดคือนายกิตติโชติ ซึ่งต้องชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. รวมทั้งหมด 25,038,292.22 บาท ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนการ操纵ราคาหุ้น YONG ในครั้งนี้
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