ก.ล.ต. สหรัฐฯ ยุติแนวทาง 'กำกับดูแลผ่านการบังคับคดี' คริปโต – สัญญาณเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่

ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ Paul Atkins ประกาศยุติแนวทางการกำกับดูแลคริปโตผ่านการบังคับคดีที่เคยใช้ในยุค Gary Gensler ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการ
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการ คริปโต เคอร์เรนซีได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (ก.
ล. ต. ) Paul Atkins ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการยุติแนวทางการกำกับดูแลผ่านการบังคับคดี (regulation through enforcement) ที่เคยถูกนำมาใช้ในยุคของ Gary Gensler ซึ่งเป็นอดีตประธาน ก. ล.
ต. การประกาศครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปี และสร้างความตื่นตัวอย่างมากในหมู่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมคริปโตทั่วโลก ในช่วงที่ Gary Gensler ดำรงตำแหน่งประธาน ก. ล. ต.
ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงมกราคม 2568 กลยุทธ์หลักในการกำกับดูแลคริปโตคือการใช้การฟ้องร้องและบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญ ก. ล. ต.
ภายใต้การนำของ Gensler ได้ตีความว่าสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ Howey Test ซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดีกับบริษัทคริปโตจำนวนมาก การดำเนินการดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนทางกฎหมายอย่างมาก และส่งผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐอเมริกา บริษัทหลายแห่งต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สูง และความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดี ทำให้เกิดความลังเลในการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการนี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ Paul Atkins จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ก.
ล. ต.
ภายใต้การนำของประธานรักษาการ Mark Uyeda ได้เริ่มแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทิศทาง โดยมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจด้านคริปโต (Crypto Task Force) ที่นำโดยกรรมการ Hester Peirce และเริ่มพิจารณาถอนฟ้องคดีบางส่วน ซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกถึงความพยายามในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลคริปโตให้มีความยืดหยุ่นและเป็นธรรมมากขึ้น ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ Paul Atkins เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ก.
ล. ต. ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลายด้านเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎหมายสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี ก. ล.
ต. ได้ออกประกาศชี้แจงว่าคริปโตส่วนใหญ่ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการลดข้อจำกัดทางกฎหมายที่เคยมีอยู่ นอกจากนี้ ก. ล. ต.
ยังได้อนุมัติกองทุน ETF ที่อ้างอิงสินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดคริปโตได้ง่ายขึ้น และยังได้ถอนฟ้องคดีกับ Coinbase และ Binance ในเดือนเมษายน 2569 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับบริษัทคริปโตรายใหญ่ นอกจากนี้ ก. ล.
ต. ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ CFTC (Commodity Futures Trading Commission) เพื่อประสานงานด้านการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้การกำกับดูแลมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ก.
ล. ต.
ภายใต้การนำของ Paul Atkins ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและนวัตกรรมในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การประกาศยุติแนวทางการกำกับดูแลผ่านการบังคับคดีอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมด เนื่องจากสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ต้นปี 2568 แล้ว แต่การที่ประธาน ก. ล.
ต.
ออกมาพูดอย่างชัดเจนผ่านสื่อกระแสหลักอย่าง CNBC ถือเป็นการยืนยันและ “ล็อกตำแหน่ง” นโยบายอย่างเป็นทางการที่สำคัญมาก เพราะช่วยลดความไม่แน่นอนที่เคยทำให้บริษัทใหญ่ๆ ลังเลที่จะลงทุนในคริปโต สิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือความคืบหน้าของ Project Crypto และกรอบกฎหมายที่ชัดเจนจะออกมาในรูปแบบไหน หากกรอบกฎหมายออกมาในทิศทางที่ดี อาจเป็นตัวเร่งสำคัญให้เม็ดเงินจากสถาบันการเงินไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตสหรัฐฯ อีกครั้งอย่างมีนัยสำคั
