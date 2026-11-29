ก.ล.ต. เปิดรับฟังเกณฑ์ In-Kind ลดข้อติดขัดสภาพคล่องโทเคนฟองด
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การชำระราคาแบบ In-Kind เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้โทเคนฟองด พร้อมกำหนดเส้นตาย 11 ธันวาคม 2569 เพื่อเร่งพัฒนาตลาดทุนดิจิทัลไทยให้ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เริ่มกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเกณฑ์ การชำระราคา สำหรับกองทุนรวมในรูปแบบโทเคน (Tokenized Fund) โดยประเด็นหลักคือการอนุญาตให้ใช้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในการรับชำระและส่งมอบแทนเงินสด หรือที่เรียกว่าระบบ In-Kind การเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านความคล่องตัวที่เกิดขึ้นในระบบเดิม ซึ่งมักเกิดจากความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาสินทรัพย์ระหว่างรอกระบวน การชำระราคา ที่เป็นเงินสด
จุดเปลี่ยนกฎเกณฑ์การชำระราคา In-Kind
ประเด็นปัญหาที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของผู้ลงทุนในการเข้าซื้อทรัพย์สิน แต่เป็นการจำกัดวงของประสิทธิภาพการทำงานจากช่องว่างทางเวลาและราคา กลไกเดิมที่บังคับให้ต้องแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดก่อนสร้างข้อจำกัดด้านเวลาให้ผู้ประกอบธุรกิจอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นต่ำในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของสินทรัพย์ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วAlso read“ทราย เจริญปุระ” แอบเชียร์ “ท็อป-แจ็คกี้” ชมน่ารักทั้งคู่ ลุ้นได้แต่อยากให้เป็นธรรมชาติ
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนร่วมในภาคตลาดทุนได้เสนอแนะมายัง ก.ล.ต. เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการดำเนินธุรกรรม โดยต้องการให้สามารถส่งมอบหน่วยลงทุนหรือจ่ายเงินคืนให้ผู้ลงทุนได้ภายในวันเดียว การปรับแก้กฎเกณฑ์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามของกฎระเบียบ แต่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ระบบนิเวศทุนดิจิทัลเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดจริง
เส้นตายและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนคือวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดในการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการตลาดทุนไทย วันที่ดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่ากรอบการทำงานนี้จะสามารถเปลี่ยนจากการทดลองใช้ไปสู่การใช้งานจริงในตลาดได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่
การทดสอบนี้วัดศักยภาพของการแข่งขันในตลาดทุนไทยที่เน้นเรื่องความเร็วในการหมุนเวียนของเม็ดเงินและต้นทุนความเสี่ยง หากกลไกหลังบ้านยังติดกับดักของการรอรับเงินสดข้ามวัน นวัตกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัลย่อมไม่สามารถขยายตัวเติบโตได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั่วทั้งระบบ
เป้าหมายการสร้างระบบนิเวศทุนดิจิทัล
ก.ล.ต. มุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศหลักทรัพย์ดิจิทัล (Digital Securities Ecosystem) ผ่านกระบวนการสร้างหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (Securities Tokenization) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรม ลดข้อจำกัดเรื่องการลงทุนขั้นต่ำ และเปิดโอกาสให้เกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ ๆ ในตลาดทุน
โครงการนำร่องเริ่มจากตราสารหนี้และกองทุนรวมเป็นกลุ่มแรก และหลังจากที่ได้ปรับปรุงเกณฑ์สำหรับโทเคนฟองดไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 เพื่อให้ขั้นตอนการเพิ่มหรือยกเลิกหน่วยลงทุนทำงานได้เร็วขึ้น เกณฑ์เดิมที่เน้นเฉพาะการเพิ่มและลดหน่วยลงทุนเท่านั้นพบว่ายังไม่เพียงพอต่อโจทย์การทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์
การขยายขอบเขตไปสู่การรับชำระค่าซื้อหรือชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด จะสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาสินทรัพย์สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดสูง
กลไกตลาดและการป้องกันความเสี่ยงระบบ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับธุรกรรม In-Kind ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม นำไปสู่การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง ซึ่งธุรกรรม In-Kind ถูกออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างระหว่างกองทุนรวมกับตัวกลางทางการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจที่กำหนดโดย ก.ล.ต. สามารถนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมได้โดยตรง และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแทนการจ่ายเงินสด ซึ่งผลลัพธ์ที่มุ่งหวังคือการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้รับหน่วยลงทุนโทเคนฟองดหรือรับเงินจากการขายคืนได้ภายในวันเดียวกัน
เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบทรัพย์สินเร็วขึ้น ก.ล.ต. ได้ขีดเส้นกติกาสำคัญไว้ 3 ชั้นเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดยประการที่สอง ธุรกรรม In-Kind จะถูกจำกัดวงเฉพาะระหว่างกองทุนรวมกับผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำหน้าที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU)
ประการที่สาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมทั่วไปอย่างครบถ้วน รวมถึงต้องประเมินและคัดเลือก LBDU ที่ทำหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินตามธุรกรรม In-Kind ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อตกลงได้จริง
นอกจากนี้ บลจ. ยังมีหน้าที่เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สิน (Settlement Risk) รวมถึงข้อมูลของ LBDU ที่จะทำธุรกรรม In-Kind กับกองทุนรวมในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวมอย่างโปร่งใส
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