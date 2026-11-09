ก.ล.ต. เตือนภัยไซเบอร์ ตลาดทุนยกระดับความพร้อมรับมือ
ก.ล.ต. ออกหนังสือเตือนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ให้ผู้ประกอบการตลาดทุนยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ พร้อมเน้นย้ำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ได้ประกาศย้ำเตือนให้ภาค ตลาดทุน ยกระดับความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อปกป้องระบบบริการสำคัญและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน
มาตรการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ในตลาดทุน
สำหรับข้อเท็จจริงหลักคือ ก.ล.ต. ได้จัดทำหนังสือถึงผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น และเน้นย้ำให้มีการยกระดับการเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเร่งด่วนAlso readพาณิชย์ เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2569 เทรนด์ดิจิทัล-ไลฟ์สไตล์-สุขภาพ มาแรง
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบและโครงสร้างพื้นฐานบริการสำคัญในภาคตลาดทุนของไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการทุกฝ่าย
เป้าหมายหลักคือการ確保ให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที และรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภาพรวมของตลาดทุนจะลดน้อยลงมากที่สุด
บทบาทคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียดสำคัญที่กำหนดไว้ชัดเจนคือ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการในตลาดทุน ต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดทิศทาง การจัดหาทรัพยากร และการติดตามประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ มิใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายเดียว
หนังสือเวียนที่ออกเมื่อวันที 3 พฤศจิกายน 2569 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น เป็นความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องกำกับดูแลให้เกิดการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันท่วงที
ผู้บริหารระดับสูงต้องเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางป้องกันภัยไซเบอร์ รวมถึงการยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ประเมินได้ในขณะนั้น
แนวทางการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการรองรับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีกระบวนการติดตามและประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ยังมีมาตรการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้สามารถดำเนินการจัดการวิกฤตได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตามระดับของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนและเสถียรภาพของตลาดทุน
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