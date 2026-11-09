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Economy

ก.ล.ต. เตือนภัยไซเบอร์ ตลาดทุนยกระดับความพร้อมรับมือ

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
ก.ล.ต. เตือนภัยไซเบอร์ ตลาดทุนยกระดับความพร้อมรับมือ
ก.ล.ต. · ตลาดหลักทรัพย์ · ภัยคุกคามไซเบอร์
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ก.ล.ต. ออกหนังสือเตือนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ให้ผู้ประกอบการตลาดทุนยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ พร้อมเน้นย้ำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ได้ประกาศย้ำเตือนให้ภาค ตลาดทุน ยกระดับความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อปกป้องระบบบริการสำคัญและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน

มาตรการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ในตลาดทุน

สำหรับข้อเท็จจริงหลักคือ ก.ล.ต. ได้จัดทำหนังสือถึงผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น และเน้นย้ำให้มีการยกระดับการเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเร่งด่วน

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สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบและโครงสร้างพื้นฐานบริการสำคัญในภาคตลาดทุนของไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการทุกฝ่าย

เป้าหมายหลักคือการ確保ให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที และรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภาพรวมของตลาดทุนจะลดน้อยลงมากที่สุด

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บทบาทคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียดสำคัญที่กำหนดไว้ชัดเจนคือ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบการในตลาดทุน ต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงในการกำหนดทิศทาง การจัดหาทรัพยากร และการติดตามประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ มิใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายเดียว

หนังสือเวียนที่ออกเมื่อวันที 3 พฤศจิกายน 2569 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น เป็นความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องกำกับดูแลให้เกิดการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันท่วงที

ผู้บริหารระดับสูงต้องเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางป้องกันภัยไซเบอร์ รวมถึงการยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ประเมินได้ในขณะนั้น

แนวทางการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการรองรับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีกระบวนการติดตามและประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ์อย่างเคร่งครัด

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นอกจากนี้ยังมีมาตรการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้สามารถดำเนินการจัดการวิกฤตได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตามระดับของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนและเสถียรภาพของตลาดทุน

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ภัยคุกคามไซเบอร์ ตลาดทุน นักลงทุน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการ

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