ก.ล.ต. ประชุมภาคธุรกิจ 40 ราย ยกระดับมาตรฐานนายหน้าและ TISA
สำนักงาน ก.ล.ต. ประชุมหารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและผู้นำธุรกิจ 40 แห่ง เมื่อ 2 พ.ย. 2569 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานนายหน้า ซื้อมือขายส่งและอัพเดตรูปแบบบัญชีออม TISA ให้ทันสมัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้จัดประชุมเชิงลึกเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางกรอบมาตรฐานใหม่สำหรับ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และปรับปรุงประสิทธิภาพของบัญชีออมเพื่อการลงทุน (TISA) ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่
การหารือร่วมครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราคัม เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้นำการประชุม โดยได้เชิญคณะผู้บริหารจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการลงทุนรวมทั้งหมด 40 ราย เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์Also readพบศพหญิงล่องลอยคลองพระยาราชมนตรี บางบอน มีบาดแผลหน้า ตำรวจตรวจค้นหลักฐาน
มาตรฐานคุณภาพนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ประเด็นหลักที่มีการระดมสมองคือการวิเคราะห์ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบันและกำหนดแนวทางยกระดับคุณภาพการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน โดย ก.ล.ต. ต้องการเห็นอุตสาหกรรมหลักทรัพย์พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ทั้งในด้านการให้คำแนะนำทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสินค้าการลงทุนที่มีความโปร่งใส และระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งที่เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราคัม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับตัวของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินโลก พร้อมทั้งเสนอให้ภาคธุรกิจร่วมกันออกแบบบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อันจะนำไปสู่การเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะยาวอย่างมั่นคง
ความคืบหน้าบัญชีออมเพื่อการลงทุน TISA
อีกหัวข้อสำคัญที่ที่ประชุมได้รับฟังคำชี้แจงคือความคืบหน้าในการพัฒนาบัญชีออมเพื่อการลงทุน (Thailand Individual Savings Account: TISA) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ ก.ล.ต. มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนระยะยาว โดยปัจจุบันมีการทบทวนโครงสร้างผลตอบแทนและเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเพื่อให้ดึงดูดนักลงทุนรุ่นใหม่และนักลงทุนทั่วไปมากขึ้น รวมถึงขยายประเภทหลักทรัพย์ที่สามารถถือครองในบัญชี TISA ได้หลากหลายยิ่งขึ้น
บริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 40 แห่งที่เข้าร่วมประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบบัญชี TISA กับแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของตน เพื่อให้กระบวนการเปิดบัญชีและการฝากเงินเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนเอกสารที่ไม่จำเป็น และเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการขยายฐานผู้ร่วมลงทุนในตลาดทุนไทย
ทิศทางความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเงินทุน
นอกเหนือจากประเด็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการดำเนินงานของนายหน้า ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน (Sustainability) โดยเน้นเรื่องการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) ที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้มีความหลากหลายและชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์โลกและมาตรฐานสากล
ศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราคัม ได้อธิบายว่า การปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงกระแสโลกเท่านั้น แต่เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนักลงทุน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และสังคมโดยรวม
ผลลัพธ์และขั้นตอนถัดไปของภาคธุรกิจ
สรุปแล้ว การประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของไทย โดย ก.ล.ต. และภาคธุรกิจทั้ง 40 ราย ได้ตกลงร่วมกันว่าจะนำไปสู่การกำหนดแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (Best Practice) ในเรื่องการแนะนำขายหลักทรัพย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ TISA ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนถัดไปคือบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกทั้ง 40 แห่ง จะนำข้อเสนอแนะและกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ได้จากการประชุมไปปรับใช้กับระบบและนโยบายภายในองค์กรของตนเอง โดย ก.ล.ต. จะทำการติดตามประเมินผลความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติที่จับต้องได้จริง อันจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยบนเวทีโลก
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