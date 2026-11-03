ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์รายงานปี บลจ. รวมข้อมูลบูรณาการ เพิ่มความโปร่งใส
สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับเกณฑ์รายงานประจำปี บลจ. รวบรวมข้อมูลธุรกิจ ผลดำเนินงาน และการกำกับดูแลไว้ในฉบับเดียว เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ประกาศเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการต่อร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์การจัดทำ รายงานประจำปี ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทบริหารกองทุนในประเทศไทยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มาตรการปรับแก้กฎระเบียบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ บลจ. สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ไว้ในเอกสารฉบับเดียวอย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทจัดการกองทุนรายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้น ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการจัดการเงินลงทุนของตนเองAlso readเปิดข้อเสนอ 5 จว.อีสาน ชง ครม.สัญจรเคาะ 7.8 หมื่นล.
กลไกการปรับปรุงเกณฑ์รายงานประจำปี
การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ ก.ล.ต. กำหนดขึ้น คือการบังคับให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวบรวมข้อมูลหลักๆ ไว้ในรายงานฉบับเดียว แทนการแยกเผยแพร่เป็นเอกสารหลายฉบับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และหลักธรรมาภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างมาตรฐานกลางที่เป็นเอกภาพ
หลักการใหม่นี้ยังกำหนดให้จัดทำรายงานในรูปแบบบูรณาการ หรือ Integrated Report ซึ่งเป็นการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มารวมไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความสับสนหรือความกระจายตัวของผู้ใช้ข้อมูล และสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมของการดำเนินงาน การดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุน หรือ Stewardship ได้อย่างชัดเจนและรอบด้านยิ่งขึ้น
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหลักการสำคัญ
สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นไปแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ปี 2569 ก่อนที่จะนำข้อเสนอนั้นมาประกอบการจัดทำร่างประกาศฉบับสุดท้าย โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 มิติหลัก คือการปรับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท
ประการที่สอง คือการกำหนดให้จัดทำรายงานในรูปแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและการกำกับดูแลระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และประการสุดท้าย คือการกำหนดกรอบเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความ过渡ที่ราบรื่น
ผลกระทบจริงและขั้นตอนการดำเนินการถัดไป
สำหรับแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์ใหม่ กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเริ่มจัดทำรายงานประจำปีสำหรับรอบบัญชีปี 2571 โดยจะทำการเผยแพร่รายงานฉบับดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงปี 2572 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีพันธกรณีต้องนำส่งรายงานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้หลักปฏิบัติพิเศษโดยผ่อนผันระยะเวลาเผยแพร่สำหรับปีแรกให้อยู่ภายใน 6 เดือน เพื่อให้บริษัทมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ระบบงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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