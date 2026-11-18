ก.ล.ต. ประกาศเกณฑ์ใหม่คุมเพดานโอน Stablecoin 5 ล้านต่อวัน มีผล 27 ก.พ. 2570
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดเพดานโอน Stablecoin อ้างอิงสกุลเงินต่างประเทศไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อวัน เพื่อป้องกัน洗钱และเลี่ยงกฎหมาย มีผลบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ 2570 พร้อมยกเว้นกรณีโอนระหว่างบัญชีลูกค้าเอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศเกณฑ์ควบคุมการโอนเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล Stablecoin ที่อ้างอิงสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีวงเงินจำกัดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อวันต่อผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการโอนเงินระหว่างประเทศ
สาระสำคัญเกณฑ์ควบคุม Stablecoin
ร่างประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ลงทุนไม่สามารถโอน Stablecoin เข้าหรือออกกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามได้โดยเด็ดขาด อนุญาตให้ฝากและถอนได้เฉพาะกับกระเป๋าที่ยืนยันว่าเป็นของลูกค้าเองเท่านั้นAlso read“ศุภจี” เร่งปิดดีล FTA ไทย-แคนาดาปี'70 ชวนลงทุนชิป-พลังงานสะอาด-ยา
นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใช้ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Liquidity Provider) กับคู่เทรด Stablecoin ต่อเงินบาท เนื่องจากธุรกรรมประเภทนี้มักเกิดขึ้นนอกตลาดและตรวจสอบเส้นทางยาก จึงไม่โปร่งใสเพียงพอต่อระบบกำกับดูแล
เหตุผลและมุมมองของสำนักงาน ก.ล.ต.
จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่ามาตรการนี้สืบเนื่องจากการติดตามข้อมูลธุรกรรมที่พบว่า Stablecoin อ้างอิงสกุลเงินต่างประเทศมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85 ของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ปี 2569
ก.ล.ต. ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้นำ Stablecoin ไปใช้เป็นช่องทางชำระค่าสินค้าบริการหรือหลบหนีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การทำความรู้จักลูกค้า (KYC)
หน่วยงานกำกับดูแลชี้ว่าหากไม่มีการกำหนดเพดานและเงื่อนไขการโอน อาจเกิดความเสี่ยงที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดน้อยกว่าภาคการเงินดั้งเดิม
ผลกระทบและผู้ลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากการประเมินข้อมูลย้อนหลัง พบว่าผู้ลงทุนที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดวงเงิน 5 ล้านบาทนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่มีมูลค่าการทำธุรกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
มาตรการดังกล่าวจึงมุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมมูลค่าสูงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือทุจริตทางการเงินมากกว่า จะกระทบต่อผู้ใช้งานทั่วไปที่ทำธุรกรรมขนาดเล็กเป็นปกติ
ข้อยกเว้นและกลุ่มที่ได้รับยกเว้น
กรณีการโอนระหว่างบัญชีลูกค้าผ่านผู้ประกอบธุรกิจไทย จะไม่มีการจำกัดวงเงิน 5 ล้านบาท แต่ทั้งผู้ประกอบธุรกิจต้นทางและปลายทางต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ Travel Rule เต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ บัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต หน่วยงานที่ ธปท. กำกับอนุญาตให้ใช้ Stablecoin Market Maker คู่ Stablecoin/บาท และธุรกรรมจองซื้อหรือคืนเงินผ่าน ICO Portal ก็ได้รับการยกเว้นจากเพดานวงเงินดังกล่าว
เส้นตายบังคับใช้และข้อยกเว้น THB Stablecoin
ร่างประกาศนี้กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2570 ซึ่งสอดคล้องกับวันเริ่มใช้เกณฑ์ Travel Rule สำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในไทย
อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ไม่บังคับใช้กับ THB Stablecoin (THBS) ที่ ธปท. อยู่ระหว่างพัฒนากรอบกำกับดูแล โดยผู้ถือ THBS ที่เก็บไว้กับ Wallet Provider ภายใต้การกำกับของ ธปท. สามารถโอนให้กันได้อย่างไม่จำกัดมูลค่าธุรกรรม
ก.ล.ต. ยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 โดยเน้นย้ำการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลเพื่อลดโอกาสการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการกระทำความผิด
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy