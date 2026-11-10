ก.ล.ต. ลงโทษ 14 ราย ย่องราคาหุ้น YONG ก่อนเปิดตลาด กวาดเงินร่วม 78 ล.บ.
ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง 14 ผู้กระทำความผิด กรณีสวมสิทธิ์สร้างราคาหุ้น YONG ก่อนเปิดตลาดวันที่ 2 ส.ค. 2565 เรียกค่าปรับและชดใช้ประโยชน์รวม 77.87 ล้านบาท พร้อมห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ 8.5 เดือน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ประกาศบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดจำนวน 14 ราย ในคดีร่วมกันสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น YONG โดยกำหนดให้ชำระเงินค่าปรับและชดใช้ประโยชน์รวมเป็นจำนวนเงิน 77.87 ล้านบาท พร้อมสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมใน ตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลาหลายเดือน
พฤติการณ์สร้างราคาหุ้น YONG ก่อนเปิดตลาด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการนำหุ้น YONG เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) พิจารณาข้อเท็จจริงพบว่า บุคคลทั้ง 14 รายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในด้านส่วนบุคคลและการเงิน ได้มีเจตนาสมคบคิดกันเพื่อสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นดังกล่าวAlso readกองทุนเงินทดแทนประกาศสิทธิลูกจ้างบาดเจ็บงาน รับค่าทดแทน 70% สูงสุด 14,000 บาท
โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้กระทำการสลับกันส่งคำสั่งซื้อและขายหุ้น YONG ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบัญชีของผู้กระทำความผิดรายอื่นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายภาคเช้า หรือช่วง Pre-Open Behavior การกระทำนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้ราคาเปิดหุ้น YONG ปรับตัวสูงขึ้นผิดไปจากสภาวะปกติ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
รายละเอียดโทษทางแพ่งและจำนวนเงินที่เรียกเก็บ
เนื่องจากพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงได้เสนอเรื่องต่อ ค.ม.พ. เพื่อพิจารณาบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งประกอบด้วย ค่าปรับทางแพ่ง การชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบของ ก.ล.ต.
สำหรับรายชื่อบุคคลที่ถูกเรียกเก็บเงินจำนวนเฉพาะเจาะจงตามมติของ ค.ม.พ. ประกอบด้วย นายนพดล ศรีสุวรรณ นายพรเทพ วิชัยกุล และนายอุลิต ทองสุภาภรณ์ ซึ่งแต่ละรายถูกเรียกชำระจำนวนเงิน 538,292.22 บาท และ 10,038,292.22 บาท ตามลำดับ ขณะที่นายกิตติโชติ พิมพาพร ถูกเรียกชำระจำนวนเงินสูงสุดรายหนึ่งถึง 25,038,292.22 บาท และนายอับดุลวาฮับ รอเซะ ถูกเรียกชำระจำนวนเงิน 2,038,292.22 บาท
มาตรการห้ามประกอบอาชีพและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
นอกจากการเรียกเก็บเงินแล้ว ค.ม.พ. ยังกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัยโดยห้ามผู้กระทำความผิดทั้ง 14 ราย ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา 8.5 เดือน และห้ามดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 17 เดือน มาตรการเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทันทีตามบันทึกที่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ผู้กระทำความผิดลงนาม
หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ สำนักงานฯ จะมีหนังสือขอให้อัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ผู้ศาลกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนดไว้เดิม เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ลงทุนและรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุน
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงาน
เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดทั้งหมด จะถูกนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยกระบวนการตรวจสอบเริ่มต้นจากการได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เพียงพอในการฟ้องร้อง
กรณีนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดของ ก.ล.ต. ในการตรวจสอบพฤติการณ์ผิดปกติในตลาดทุน โดยเฉพาะการกระทำที่บิดเบือนราคาหุ้นก่อนวันเปิดซื้อขายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความยุติธรรมของผู้ลงทุนรายย่อย การบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งในคดีนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดพฤติการณ์คล้ายกันซ้ำอีกในตลาดหลักทรัพย์
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy