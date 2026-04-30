ก.ตร. อนุมัติแต่งตั้งตำรวจหญิงนอกวาระประจำปี เน้นสายงานป้องกันปราบปราม

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจหญิงนอกวาระประจำปี โดยเน้นกลุ่มข้าราชการตำรวจหญิงในสายงานป้องกันและปราบปราม เพื่อบรรจุลงในหน่วยงานสำคัญ รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจสายสืบสวนสอบสวน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 พล ตำรวจ โท ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงาน กำลังพล และในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ ตำรวจ (ก.
) ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญหลายประการที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลในบางหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง หนึ่งในมติที่สำคัญของการประชุม ก.
ครั้งนี้ คือ การเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจในสายงานสืบสวนและสอบสวน ซึ่งการปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.
ศ. 2569 โดยเน้นการวัดผลจากประสบการณ์จริง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนและสอบสวน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ อีกประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติในการประชุม ก.
ครั้งนี้ คือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี โดยเน้นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจหญิงในสายงานป้องกันและปราบปราม เพื่อบรรจุลงในหน่วยงานสำคัญต่างๆ การตัดสินใจนี้มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลในสายงานดังกล่าว และเพื่อเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การแต่งตั้งตำรวจหญิงในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสังคม การบรรจุตำรวจหญิงในหน่วยงานสำคัญต่างๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การแต่งตั้งครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาชญากรรมที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอ การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่มีความรู้ความสามารถจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
